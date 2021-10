Hex Trust assurera la garde des crypto-actifs et des protocoles natifs de Hedera » CryptoNinjas

Hex Trust, un dépositaire de crypto-actifs basé en Asie, a annoncé aujourd’hui son partenariat avec Hedera Hashgraph, le grand livre public d’entreprise.

Plus précisément, Hex Trust a intégré le réseau Hedera et la norme Hedera Token Service (HTS) dans Hex Safe, sa plate-forme de conservation de qualité bancaire, permettant la prise en charge de HBAR, la crypto-monnaie native du réseau Hedera et toutes les émissions HTS sur le protocole.

De plus, Hex Trust a été nommé dépositaire stratégique de TOKO (une filiale à 100 % de DLA Piper), un moteur de création d’actifs numériques permettant la création de valeur, fourni en collaboration avec DLA Piper, membre du Conseil d’administration de Hedera.

Notamment, TOKO (une filiale en propriété exclusive de DLA Piper) a nommé BCW Group pour diriger le développement du programme TOKO et les partenariats stratégiques pour améliorer les offres de l’écosystème de la plate-forme.

Hex Trust + Hedera

Le service de consensus Hedera (HCS), utilisé pour l’enregistrement de données à haut débit, peu coûteux et vérifiable ; et le Hedera Token Service (HTS), utilisé pour l’émission, la gestion et le transfert de jetons natifs.

Lancé en direct l’année dernière, HTS permet aux utilisateurs d’émettre des jetons numériques pour n’importe quel actif sur le grand livre décentralisé de Hedera au niveau de la couche native afin qu’ils puissent transférer instantanément et en toute sécurité de la valeur sans intermédiaire.

Tout ce qui représente une valeur peut être symbolisé et transféré, et sa valeur peut être rachetée n’importe où. Les jetons déployés via le HTS bénéficient des mêmes hautes performances, sécurité et efficacité que HBAR.

«Avec cette collaboration, Hex Trust facilite l’expansion du protocole de niveau entreprise en offrant aux banques, aux institutions financières et aux investisseurs institutionnels un moyen sûr, sécurisé et conforme d’intégrer des jetons basés sur HTS. Travailler en étroite collaboration avec TOKO (une filiale à 100 % de DLA Piper) en tant que dépositaire stratégique démontre une fois de plus notre engagement à mettre en œuvre des normes de conformité solides et à protéger les intérêts des investisseurs.

– Alessio Quaglini, PDG et co-fondateur, Hex Trust

En novembre 2020, Hedera Hashgraph, en collaboration avec DLA Piper, a lancé le moteur de tokenisation, TOKO – un moteur de création d’actifs numériques qui associe la conformité et la rigueur réglementaire d’un cabinet d’avocats mondial aux solutions technologiques innovantes de demain.

TOKO fournit une plate-forme pour créer de nouveaux marchés et utilise la technologie du grand livre distribué pour diffuser des informations sur le marché et assurer la transparence.

« En se concentrant sur les normes de sécurité les plus strictes, sur des flux de travail de niveau entreprise et sur une approche rigoureuse de la conformité, Hex Trust s’est imposé comme l’un des principaux dépositaires d’actifs numériques asiatiques de qualité bancaire. Compte tenu de la traction de TOKO sur le marché de la tokenisation des actifs, nous sommes ravis de voir Hex Trust nommé dépositaire officiel de TOKO. »

– Mance Harmon, PDG et co-fondateur, Hedera