‘Hextech Mayhem’ est un nouveau coureur de rythme ‘League of Legends’

Riot Games se lance dans les jeux de plateforme avec Hextech Mayhem: A League of Legends Story.

Annoncé mardi, Hextech Mayhem est un coureur de rythme rapide pour un seul joueur développé par Choice Provisions en collaboration avec Riot Forge – la branche d’édition de la société. Il sera disponible le 16 novembre pour Nintendo Switch et PC sur Steam, Epic Games Store et GOG. Oh, et ça arrive aussi sur Netflix via la nouvelle section de jeux de la plate-forme.

Hextech Mayhem met en vedette Ziggs, un champion bien connu de League of Legends, bombardant et rebondissant pour se frayer un chemin à travers les niveaux. Pensez à Super Mario Brothers, seulement avec beaucoup plus d’explosions et une bande-son que vous aurez littéralement besoin de traverser.

Découvrez la bande-annonce de Hextech Mayhem: A League of Legends Story ci-dessous.

Zig, zag, souffle et groove à travers Piltover dans Hextech Mayhem: A League of Legends Story des développeurs @TotallyChoice, disponible sur Nintendo Switch et PC le 16 novembre et bientôt sur Netflix. Pré-commandez maintenant sur https://t.co/6At4ptwoPi pic.twitter.com/xsQPdTJ3QJ – Hextech Mayhem💥 (@RiotForge) 9 novembre 2021

Cela a été un grand moment après l’autre pour Riot ces dernières semaines. Premièrement, le studio a annoncé que plus de 600 millions de personnes avaient joué aux jeux Runeterra. Ensuite, League of legends a fait un croisement avec un autre petit jeu vidéo Fortnite. Oh, et les finales du Mondial 2021 ont eu des fans qui sont descendus en masse dans la rue. Je pense que l’entreprise se porte bien ces jours-ci. Peut-être, en tout cas !

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

