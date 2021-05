Hey bestie, qu’est-ce que “cheugy”?

Hey bestie! Continuez-vous à vous connecter à Internet et à voir des gens s’appeler «bestie», «girlie», «girlboss» et «queen», et vous avez en quelque sorte le sentiment que ces mots sont à un certain niveau utilisés ironiquement, mais vous n’êtes pas non plus Tu ne sais pas vraiment ce qu’est la blague?

Si vous passez beaucoup de temps à lire les commentaires de TikTok, l’endroit le plus brutal et hilarant sur Internet, c’est certainement le cas. Là, tout le monde est «bestie». Que vous soyez merveilleux ou absolument nul, vous êtes «reine». Avez-vous eu une très mauvaise opinion sur quelque chose dont vous ne savez rien? “Hey girlboss, il n’est pas trop tard pour supprimer ça <3" Avez-vous publié quelque chose que vous pensiez être un flex, mais qui a fini par être un self-own? Quelqu'un aura commenté "hey bestie, je ne peux pas faire ça aujourd'hui!"

«Besties» et «girlbosses» n’ont ni sexe ni profession; même si vous êtes un vieil homme, sur TikTok vous êtes “girlie”.

C’est une blague, même si ce n’est pas le cas – vous pouvez commenter “ok bestie you BODIED this” sur un TikTok de quelqu’un vêtu d’une jolie tenue – la blague étant le fait que vous dites le mot “bestie” à un inconnu sur Internet . En d’autres termes, le plaisir de «hey girlie» est que vous jouez un rôle en tant que quelqu’un qui appellerait en fait un inconnu sur Internet «girlie». En d’autres termes, vous vous appropriez aussi ironiquement la culture MLM.

Les MLM, ou sociétés de marketing à plusieurs niveaux, sont un sujet de fascination sur Internet depuis plus d’une décennie. Les entreprises qui opèrent avec une structure MLM (parfois également appelée «marketing de réseau» ou «vente directe») comptent sur des vendeurs individuels pour recruter d’autres personnes pour rejoindre l’entreprise, créant un système pyramidal dans lequel les plus grands succès ne sont pas les personnes qui vendent le plus de produits, ce sont eux qui recrutent le plus de vendeurs. Les MLM comme LulaRoe, LipSense et Young Living encouragent les membres à exploiter les relations qu’ils entretiennent déjà et à créer un faux sentiment d’intimité avec des personnes qu’ils connaissent à peine – c’est-à-dire en qualifiant une connaissance éloignée de «bestie» avant de leur envoyer un argumentaire de vente.

Un portrait du participant typique du MLM a dominé: une femme blanche de banlieue dans la vingtaine ou la trentaine qui est mariée ou perpétuellement fiancée, qui aime probablement Disney et l’évangéliste chrétienne d’entraide Rachel Hollis, et qui publie des images granuleuses qui disent: «Mais d’abord , café »sur son Instagram. Il y a beaucoup de femmes comme ça, mais l’obsession d’Internet pour elles va plus loin que les chiffres. Pendant au moins la dernière décennie, nous avons enduré plusieurs nouvelles définitions de dictionnaire pour ce que signifie être une sorte de femme blanche embarrassante: d’abord, nous avons eu la «salope de base» à la citrouille Spice Latte, puis il y a eu «Christian Girl Autumn, »Une pièce de théâtre sur« Hot Girl Summer », la même année que« VSCO girl »est devenue la façon de facto de décrire les adolescentes de la classe moyenne qui portaient un t-shirt surdimensionné et des colliers puka shell. Et depuis vendredi dernier, nous avons un nouveau terme pour décrire le même genre de personne basique cringey et déconnectée: «cheugy».

Qu’est-ce que «cheugy», un mot que je suis tombé précisément une fois dans un créneau TikTok il y a quelques semaines et que je n’ai jamais entendu à nouveau jusqu’à ce que l’oracle de tendance numérique du New York Times, Taylor Lorenz, ait écrit à ce sujet la semaine dernière et est maintenant partout sur Internet? «Cheugy», selon son inventeur, le développeur de logiciels Gaby Rasson, âgé de 23 ans, peut être utilisé pour décrire «des personnes qui [are] légèrement hors de la tendance, «dépassé, ou même tout simplement« off »de la même manière qu’une camarade de classe de lycée vous demande d’acheter ses huiles essentielles se sent. L’esthétique est imprimée en chevron, les publications Instagram sous-titrées «J’ai fait une chose» et la police bouclée et bouclée ornant chaque produit Etsy étiqueté «demoiselle d’honneur». Le compte Instagram @cheuglife, qui documente particulièrement les infractions cheugy, comprend des photos de pantoufles Ugg, de tasses #girlboss, de mèmes Minions, de vodka à la framboise Smirnoff et, de manière hilarante, de cake pops.

Le TikTok original, qui a obtenu environ 100 000 likes (Twitter viral, mais pas TikTok viral), indique clairement que très peu de gens disent réellement «cheugy». Il était davantage présenté comme un argumentaire, un terme qui pourrait être utile dans votre vie au cas où vous et vos amis en auriez besoin. Dans son explicatif, Lorenz met l’accent sur ce point, précisant qu’il s’agissait simplement d’un terme qui se répandait parmi quelques groupes d’amis au camp d’été et aux sororités, et non une phrase très courante.

Puis, quelque chose de prévisible s’est produit: l’histoire est devenue virale, et à partir de ce week-end, «cheugy» est partout. Bien qu’elle ne puisse pas me dire combien de pages il y a, Lorenz a déclaré que c’était l’une des histoires récentes les plus lues dans la section Styles – juste en dessous d’un explicatif sur Rachel Hollis. Le sens est clair: les gens sont extrêmement fascinés par ce type particulier de personne, que ce soit parce qu’ils leur rappellent les cheugy #girlbosses dans leur propre vie ou par désir de se séparer. «Les gens adorent dénigrer ce type spécifique de personne, une personne blanche privilégiée, et en particulier les types de sororité», m’a dit Lorenz. «Chaque fois que vous pouvez nommer cette réaction ou l’articuler, elle apparaît.»

Bien qu’il soit facile de tout revendiquer comme de la misogynie pure et simple, EJ Dickson de Rolling Stone fait un bon point: «La misogynie est insidieuse et prend de nombreuses formes dans notre culture, mais se moquer de quelqu’un qui publie des mèmes Minion n’en fait pas partie.» Bien plus que le sexisme, cela me rappelle les espaces sur Internet où les gens se font passer pour d’autres types d’internautes, comme l’emblématique «un groupe où nous prétendons tous être des baby-boomers» de Facebook ou le délicieux livre de Caroline Moss et Michelle Markowitz Hey Ladies, a parodie fictive d’une chaîne de courrier électronique pour une fête nuptiale.

«Cheugy», pour moi, ressemble moins à une attaque contre quelqu’un d’autre qu’à l’autodérision, une façon de se moquer de notre passé qui aimait vraiment chevron et aspirait à être une fille. Une petite partie de nous souhaite probablement être moins en ligne et avoir moins de cellules cérébrales empoisonnées par l’ironie, vivant dans un monde où nous ignorions complètement le terme «cheugy» et le vivions simplement. Ai-je raison, ma meilleure amie?

