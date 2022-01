HEY Email obtient une fonction de répondeur automatique sur iPhone et iPad

HEY Email a ajouté la prise en charge de la configuration d’un répondeur automatique par e-mail qui avertira les personnes lorsque vous n’êtes pas au bureau ou que vous prenez simplement une pause dans votre boîte de réception. La fonctionnalité, dont beaucoup auraient pu s’attendre à ce qu’elle soit déjà présente, est désormais disponible et peut être utilisée à la fois dans les applications iPhone et iPad.

HEY Email, un téléchargement gratuit sur l’App Store, nécessite un abonnement de 99 $ par an une fois la période d’essai de 14 jours expirée, et pour cela, vous obtenez maintenant un répondeur automatique. Cela fonctionne comme vous l’attendriez et indiquera automatiquement aux gens qu’ils ne s’attendront pas à une réponse personnelle pendant un certain temps. La réponse automatique peut être modifiée pour dire ce que les utilisateurs veulent, bien sûr.

Nouveau dans HEY : vous pouvez désormais configurer un répondeur automatique pour répondre automatiquement à vos e-mails lorsque vous êtes en vacances, absent du bureau ou indisponible. pic.twitter.com/t4DErsXs2I – HEY (@heyhey) 5 janvier 2022

Ceux qui souhaitent approfondir leurs connaissances sur HEY peuvent consulter sa liste croissante de fonctionnalités sur son site Web. Le prix demandé de 99 $ peut suffire à en rebuter beaucoup, mais ses fonctionnalités avancées telles que le filtrage des e-mails et bien plus en font une bouée de sauvetage potentielle pour les gros utilisateurs de messagerie. HEY n’est peut-être pas la meilleure application de messagerie pour iPhone et iPad pour la plupart des gens, mais cela pourrait être l’application de messagerie pour vous.

