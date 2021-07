Hey! Fauci ! Laissez les enfants tranquilles ! 10z viral

par Brian C. Joondeph, MD, penseur américain :

Le groupe de rock anglais Pink Floyd a sorti un album en 1979 intitulé The Wall qui explorait l’abandon et l’isolement, symbolisés par un mur. Quarante ans plus tard, ces thèmes résonnent chez beaucoup dans notre monde post COVID.

Le coronavirus chinois, et plus encore la réponse des gouvernements, des médias et de l’establishment médical, ont isolé tant de personnes du commerce normal et des activités sociales de la vie. On nous a dit de rester à la maison, à l’abri sur place. Ensuite, le Dr Anthony Fauci, architecte en chef du mur, nous a dit, après nous avoir d’abord dit que les masques étaient inutiles, de porter un, puis deux masques, cachant nos visages et nos émotions aux amis, à la famille, aux voisins et aux collègues.

Se rassembler dans les églises et autres événements familiaux comme les mariages, les funérailles et les remises de diplômes était interdit, et dans certains pays comme le Canada, l’est toujours. Le brouhaha d’un restaurant très fréquenté a été remplacé par une poignée de tables si éloignées les unes des autres qu’il pouvait y avoir des murs entre les tables.

Un mur s’est alors formé entre masqués et démasqués, vaccinés et non vaccinés, ceux qui croyaient à la propagande du gouvernement et des médias et ceux qui essayaient réellement de suivre la science. Le mur écrase maintenant les enfants, l’un des groupes de population les plus vulnérables, sans savoir ni voix pour repousser.

Il appartient aux quelques adultes courageux et francs qui restent de parler au nom des enfants en disant, comme Pink Floyd l’a fait il y a 40 ans : « Laissez-les tranquilles ! » Qu’est-ce que les médias, le CDC et les experts auto-oints comme le Dr Fauci ont fait aux enfants ?

Commencez par les masques. Il y a quelques semaines, publiée dans JAMA Pediatrics, une étude examinait la teneur en dioxyde de carbone dans l’air inhalé, avec ou sans masque facial, chez des enfants en bonne santé. Pour la foule « suivez la science », il s’agissait d’un essai clinique prospectif randomisé, l’étalon-or pour la recherche.

Les enfants portant des masques chirurgicaux ont inhalé du dioxyde de carbone à des niveaux « supérieurs à ce qui est déjà jugé inacceptable par l’Office fédéral allemand de l’environnement d’un facteur 6 ». Les enfants ont atteint ce niveau d’hypercapnie, non pas après une journée d’école avec un masque, mais après seulement 3 minutes. Ils ont trouvé « de nombreuses preuves des effets néfastes du port de tels masques » et ont suggéré que « les décideurs évaluent en conséquence les preuves tangibles produites par ces mesures expérimentales, ce qui suggère que les enfants ne devraient pas être obligés de porter des masques faciaux ».

Ce n’était pas Trump tweetant sur les masques, mais plutôt un essai clinique approprié publié dans une importante revue médicale à comité de lecture. Quelqu’un en Amérique a-t-il lu cette étude européenne ?

Le Dr Fauci, s’il a lu l’étude, est arrivé à sa propre conclusion. Au cours de l’une de ses nombreuses apparitions quotidiennes sur le câble, rivalisant en nombre avec celles du prisonnier Michael Avenatti, il a commandé,

Les enfants non vaccinés d’un certain âge, de plus de deux ans, doivent porter des masques. Aucun doute à ce sujet. C’est le moyen de les protéger contre l’infection, car s’ils le font, ils peuvent alors transmettre l’infection à quelqu’un d’autre. »

Malgré les résultats de l’étude sur l’hypercapnie, les enfants devraient rester masqués jusqu’à ce qu’ils soient vaccinés, selon le Dr Fauci. Combien de ces enfants ont déjà été exposés au COVID et ont maintenant des anticorps et une immunité ? Quelqu’un demande-t-il ou même envisage-t-il une immunité naturelle, ce qui rend cette incitation à la peur sans objet ?

Les enfants peuvent-ils même être vaccinés comme le demande le Dr Fauci ? En fait non. Le vaccin Pfizer est approuvé pour les 12 ans et plus, Moderna et Janssen pour les 18 ans et plus.

Il veut que les enfants à l’école portent des masques, même les tout-petits qui ne sont pas encore à l’école devraient être masqués. Bonne chance, surtout dans un avion, où un enfant de deux ans ne garde pas son masque, ce qui fait que toute la famille est expulsée de l’avion sans cérémonie.

Les enfants sont-ils de super épandeurs, comme le laisse entendre le Dr Fauci ? Une étude israélienne a révélé que « les enfants et les jeunes sont moins susceptibles d’attraper le COVID-19 et de transmettre le virus à d’autres que les adultes ». Un deuxième examen dans les Archives of Disease in Childhood a conclu: «Les enfants ne sont pas des super épandeurs de COVID-19: il est temps de retourner à l’école.» Une troisième étude dans les Alpes françaises a révélé qu'”un enfant infecté ne transmettait pas la maladie malgré des interactions étroites au sein des écoles”.

Apparemment, le Dr Fauci est aujourd’hui en désaccord avec le Dr Fauci à partir de janvier 2020 quand il a dit,

Même s’il existe une certaine transmission asymptomatique, dans toute l’histoire des virus respiratoires de tout type, la transmission asymptomatique n’a jamais été le moteur des épidémies. Le moteur des épidémies est toujours une personne symptomatique même s’il existe une personne asymptomatique rare qui pourrait transmettre. Une épidémie n’est pas entraînée par des porteurs asymptomatiques.

Pourtant, le Dr Fauci veut des enfants masqués ou vaccinés, tous deux inutiles selon ses propres déclarations. Il est temps de dire : « Laissez-les tranquilles ! »

Et les vaccins ? Il y a une raison pour laquelle ils ne sont pas encore approuvés pour une utilisation chez les enfants, même en vertu d’une autorisation d’utilisation d’urgence. Leur sécurité n’est toujours pas confirmée.

Il y a des histoires comme ce garçon de 13 ans du Michigan qui est mort dans son sommeil trois jours après avoir reçu sa deuxième dose de vaccin. Ou le CDC confirmant, il y a un mois, 226 cas de myocardite après vaccination COVID chez les 30 ans et moins. Ou Medpage Today recommandant : « Sur la base des données à ce jour, il n’y a aucun argument convaincant pour [COVID vaccine] dès maintenant » pour des enfants en bonne santé.

Enfin, le groupe consultatif britannique sur les vaccins, après avoir examiné les 12 premiers mois de leur expérience COVID, a constaté que le risque que les enfants tombent gravement malades à cause de COVID est extrêmement faible, ce qui a motivé cette recommandation : « Actuellement, les moins de 18 ans ne reçoivent pas systématiquement de vaccins Covid. , même s’ils ont d’autres problèmes de santé sous-jacents qui les mettent en danger.

Peut-être qu’avec le temps et les données, la science conduira à la vaccination des enfants contre le COVID. Ou peut-être pas. Alors pourquoi la ruée du Dr Fauci, attisée par l’administration Biden et les médias.

Même la FDA dans son document d’autorisation d’utilisation d’urgence exige que « les avantages connus et potentiels du produit… pour traiter la maladie ou l’affection grave ou potentiellement mortelle doivent l’emporter sur les risques connus et potentiels du produit ».

Avons-nous atteint ce seuil? Le COVID chez les enfants est-il suffisamment grave ou potentiellement mortel pour surmonter les risques potentiels, connus à court terme et inconnus à long terme ? Le complexe médical/gouvernemental est-il sur leurs skis sur celui-ci ? Est-ce qu’ils s’en soucient ?

