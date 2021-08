‘Hey Good Lookin”: Hank Williams prépare un régal country

En un peu plus de quatre ans – sept de son vivant, quatre après sa triste disparition – Hank Williams n’avait pas moins de 11 n ° 1 sur la liste des pays de Billboard. À eux deux, ils ont accumulé un total extraordinaire de 82 semaines au sommet, un total de plus de 18 mois qui ont contribué à forger la légende de l’un des vrais grands du pays.

Vers la moitié de cette séquence, c’est le 11 août 1951 que le dernier single MGM de Williams a pris le dessus sur “I Wanna Play House With You” d’Eddy Arnold. La chanson en question, “Hey, Good Lookin'” a eu un règne non consécutif de huit semaines et a inspiré plus d’une centaine de reprises. L’un d’eux a rapidement remporté les honneurs du palmarès pop.

Le “Hey, Good Lookin'” original de Hank n’a pris que cinq semaines pour atteindre la première place du pays, mais comme d’habitude, les restrictions de format de radio et de télévision (et la méthodologie des graphiques de Billboard) l’ont rendu presque impossible à atteindre un public pop substantiel. . Il n’a réussi qu’une semaine sur la liste pop avec son nouveau hit country, au n ° 29, date à laquelle l’un des plus grands artistes grand public de la journée, Frankie Laine, avait obtenu la grande couverture, en duo sur “Hey, Good Lookin’ ” avec Jo Stafford et grimpe au n°9.

Côme va à la campagne

Néanmoins, Williams faisait des incursions dans un public plus populaire. À la mi-novembre 1951, par exemple, il s’est envolé pour New York pour apparaître dans l’émission de télévision du réseau du crooner vedette Perry Como, dans sa première réservation d’un acte country. À ce moment-là, Hank était déjà à nouveau dans les charts country avec son prochain single MGM, “Crazy Heart” / “Lonesome Whistle”, dont les deux faces figuraient dans le Top 10.

Les autres artistes ont été impressionnés par la capacité de Williams à créer une œuvre aussi durable où qu’il se trouve. Le petit Jimmy Dickens, qui a fait une tournée aux États-Unis avec Hank et Minnie Pearl en 1951, a déclaré que Williams avait écrit à la fois “Hey, Good Lookin'” et “Howlin’ At The Moon” alors qu’ils étaient sur un vol pour Wichita Falls, au Texas. Dickens a cité la star en disant: “Si une chanson ne peut pas être écrite en 20 minutes, cela ne vaut pas la peine d’être écrit.”

De nombreuses couvertures de cuisine

“Hey, Good Lookin'” est devenu l’un des droits d’auteur les plus visités de Williams, également couvert en 1951 dans un style country par Tennessee Ernie Ford et Helen O’Connell, et dans une sorte de rock’n’roll formateur d’humeur montagnarde par Piano Rouge. Johnny Cash, Carl Perkins, et Gène Vincent tous l’ont abordé en 1958. D’autres lectures notables ont inclus celles de George Jones (1959), Ray Charles (1962), Del Shannon (1964), Roy Orbison (1970) et Waylon Jennings (1985). Une version live de 1973 de Van Morrison figurait sur la réédition élargie de 2016 de son set It’s Too Late To Stop Now.

L’original de Williams a été intronisé au Grammy Hall of Fame en 2001. Ces derniers temps, Tom Hiddleston a chanté la chanson en tant que Hank Williams sur la bande originale du biopic I Saw The Light, crédité des Saddle Spring Boys. “Hey, Good Lookin'” a toujours l’air bien quelque 70 ans plus tard.

