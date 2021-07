Hey! Ho ! Allons-y! Débuts de Ramones au Roundhouse, le 4 juillet 1976

Au cours de l’automne 1976, plusieurs des vedettes de la scène punk britannique en plein essor rivalisaient pour être les premiers sur le vinyle. les damnés finalement remporté cette course, avec leur incendiaire “New Rose” battant Pistolets sexuels‘ notoire « Anarchy In The UK » au coup de poing de plusieurs semaines. À cette époque, cependant, le premier album éponyme des punks new-yorkais Ramones avait déjà inspiré la scène naissante depuis six mois. Lancé par Sire, Ramones a été publié pour la première fois aux États-Unis le 23 avril 1976 et les ondulations se sont rapidement propagées à travers l’étang. Le premier concert de Ramones au Royaume-Uni, prévu pour juillet de la même année, était très attendu.

“Il n’y avait pas de retour en arrière”

“C’était un son frais, sauvage et puissant et c’était facile”, se souvient Captain Sensible, le bassiste des Damned (plus tard guitariste) dans Hey Ho Let’s Go: The Story Of The Ramones d’Everett True. « Vous pouvez mettre leur disque dessus, saisir une basse ou une guitare ou autre chose, et jouer avec. C’est comme ça que je m’entraînais… et Sid Vicious aussi.

Dans une interview plus récente avec cet écrivain, John “Segs” Jennings, de magnifiques punks de l’ouest de Londres Les ornières, a également rappelé l’importance de l’album : « Je me souviens très bien [Ruts drummer] Dave Ruffy y jouait – et c’était tout pour moi », dit-il. “Puis ‘New Rose’, puis ‘Anarchy In The UK’ sont sortis… il n’y avait pas de retour en arrière.»

Des débuts triomphants à Londres

Les magazines américains influents Rolling Stone et The Village Voice ont fait l’éloge de Ramones, mais ses créateurs étaient encore relativement inconnus jusqu’à ce qu’ils mettent le pied en Grande-Bretagne, où ils ont conquis des auteurs musicaux avant-gardistes tels que Nick Kent et Charles Shaar Murray. Alors que la nouvelle se répandait parmi les jeunes fans de punk, “Da Brudders” a fait ses débuts triomphants à Londres le jour du bicentenaire américain, le 4 juillet 1976, où 2 000 fans en attente se sont rendus pour les voir dominer un projet de loi mettant également en vedette The Flamin’ Groovies et The Stranglers.

Joey, Johnny, Dee Dee et Tommy ont traversé un set de 14 chansons avec enthousiasme, suivi de trois rappels. Ils ont offert des battes de baseball miniatures utilisées pour promouvoir leur single “Blitzkreig Bop” et ont invité le légendaire T.Rex le leader Marc Bolan sur scène. De futures sommités punk, dont The Damned’s Rat Scabies et The Adverts’ Gaye Advert, ont également assisté à l’émission, mais – contrairement au mythe populaire – des membres de Sex Pistols et Le choc ne l’a pas fait. Les deux groupes se produisaient en fait au pub Black Swan de Sheffield cette même nuit, avec en tête d’affiche les Sex Pistols et The Clash (jouant leur tout premier concert) en soutien.

« Nous n’étions pas seuls »

Cependant, le deuxième spectacle à guichets fermés de Ramones, qui a eu lieu la nuit suivante au Dingwall’s à Camden, a attiré non seulement les Sex Pistols et The Clash, mais aussi The Damned et la future leader des Pretenders Chrissie Hynde. Depuis, les historiens du punk se sont penchés sur une bagarre (en fait assez banale) qui a eu lieu entre Paul Simonon des Clash et JJ Burnel des Stranglers, mais le fait que ce nouveau mouvement prenait de l’ampleur était bien plus significatif.

“Ce qui était important n’est pas ‘Qui est venu en premier?'”, a déclaré plus tard Rat Scabies à Uncut. « C’était le fait que la même chose se produisait dans différentes parties du monde. C’était la génération suivante qui se fâchait. Cela nous a fait comprendre que nous n’étions pas seuls.

