Hey Indie Artists – Voici ce que vous devez savoir sur Spatial Audio

Apple s’efforce de rendre l’audio spatial plus courant. Voici comment les artistes indépendants peuvent tirer parti du format.

Apple s’associe à des artistes célèbres comme Ariana Grande, Maroon 5 et Kacey Musgraves pour se concentrer sur l’audio 3D et HiFi pour Apple Music. Mais à mesure que l’audio spatial devient plus courant, de plus en plus de consommateurs s’attendront à l’expérience. Comment les artistes indépendants peuvent-ils profiter de l’audio spatial sur Apple Music ?

Spatial Audio pour les artistes indépendants – Ce qu’il faut savoir

Jusqu’à présent, les détails «officiels» à ce sujet sont limités pour le moment. Dolby Atmos n’est pas une nouvelle technologie pour la plupart des producteurs de musique, mais la prise en charge par Apple de Dolby Atmos pour le streaming est relativement nouvelle. Au lancement, il semble que l’audio spatial soit réservé aux artistes professionnels des grands labels.

Cependant, plusieurs distributeurs indépendants travaillent à temps plein pour s’assurer qu’ils prennent en charge l’audio spatial. TuneCore et Distrokid travaillent tous deux sur les exigences en matière d’audio spatial sur Apple Music.

“DistroKid prévoit d’être le premier distributeur à activer les nouveaux formats audio sans perte et spatial d’Apple pour les artistes indépendants”, a confirmé DistroKid à Digital Music News. Cela ne devrait pas être une petite surprise puisque DistroKid prend également en charge la marque « Tidal Master » pour la distribution Tidal.

Apple dit avoir des initiatives pour doubler le nombre de studios compatibles Atmos « sur les principaux marchés, offrant des programmes éducatifs et fournissant des ressources aux artistes indépendants ».

Exigences de diffusion audio spatiale

Les artistes indépendants devront fournir des fichiers spécifiques pour l’audio spatial lorsqu’ils seront disponibles pour les distributeurs indépendants. Ceux qui utilisent la plate-forme de mixage et de mastering Dolby Atmos devront fournir des fichiers BWF+ADM. Il s’agit d’un format de rendu de fichier wave de diffusion standard disponible dans la suite Dolby Atmos.

Êtes-vous un artiste indépendant qui envisage de soumettre de l’audio spatial à votre distributeur ? Voici une liste de contrôle rapide des tâches pour préparer votre flux de travail à prendre en charge ce nouveau format.

Vérifiez auprès de votre distributeur pour savoir quand la prise en charge de l’audio spatial sera activée. Familiarisez-vous avec Dolby Atmos. Atmos fonctionne comme un plugin pour Logic Pro et nativement dans Pro Tools et Nuendo. Suivez les exigences de livraison spécifiques à Apple (fichiers BWF+ADM). Dolby lui-même a beaucoup de documentation sur la création de ces fichiers. Spatial Audio pour artistes indépendants – Quels DAW ?

Les workflows Dolby Atmos sont actuellement pris en charge nativement dans les stations de travail audio numériques Avid Pro Tools et Steinberg Nuendo. La prise en charge de Dolby Atmos est activée dans Logic Pro avec un plugin, mais l’intégration directe pourrait bientôt arriver.

Le Dolby Atmos Music Panner et le Dolby Atmos Renderer permettront aux artistes indépendants et aux producteurs de chambre à coucher de créer les livrables requis. L’installation de ces deux applications/plugins permettra à quiconque de créer les fichiers BWF+ADM nécessaires.