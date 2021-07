Hey OnePlus, ce n’était jamais à propos du crime, c’était à propos de la dissimulation

Dhruv Bhutani / Autorité Android

Dhruv Bhoutan

Jouer sur le système via des benchmarks boostés, des compromis matériels ou des astuces logicielles est devenu monnaie courante au cours des dernières années. Cependant, la dernière révélation concernant les OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro est toujours aussi surprenante.

La sous-marque Oppo, basée à Shenzhen, a été (encore) prise en flagrant délit de tricherie sur ses performances. Ce qui est différent, cependant, c’est que, contrairement à d’autres cas, OnePlus n’a pas augmenté les scores de référence. Au lieu de cela, la société a limité les applications sur le OnePlus 9 Pro pour préserver la durée de vie de la batterie.

Dans une déclaration publiée après qu’Anandtech a découvert ce comportement louche, la société a déclaré qu’elle “optimisait” effectivement les performances en identifiant les applications populaires et en faisant correspondre leurs besoins en énergie aux cœurs appropriés. De plus, OnePlus a confirmé que la situation pourrait affecter certains points de référence, mais a déclaré que l’objectif était d’améliorer les performances de l’appareil pour les utilisateurs, et non de tricher.

Des références populaires telles que Geekbench ont depuis supprimé le OnePlus 9 Pro pour tricherie, car les performances de référence n’indiquent pas les capacités réelles du monde réel.

Le long et le court ? OnePlus gère une liste d’applications à l’échelle du système qui relègue la plupart des 300 meilleures applications du Play Store aux cœurs Cortex A55 nettement plus lents du OnePlus 9 Pro. C’est un téléphone que les clients ont dépensé plus de 1 000 $ pour sa promesse de spécifications de pointe et de vitesse supérieure.

Qu’est-ce qui est pire, mentir ou cacher des informations ?

Ce n’est pas la première fois que nous voyons des marques de smartphones emprunter une voie sournoise pour contrôler la puissance, la puissance thermique ou la consommation de la batterie. L’année dernière, Apple a déboursé 113 millions de dollars pour régler des poursuites judiciaires concernant sa pratique consistant à ralentir les téléphones pour prolonger la durée de vie de la batterie. Sauf qu’Apple a ralenti vieille téléphones pour augmenter leur durée de vie. Pendant ce temps, les OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro sont les derniers et les meilleurs smartphones haut de gamme de OnePlus.

Dhruv Bhutani / Autorité Android

Le problème ne réside pas nécessairement dans le ralentissement des applications au nom de l’optimisation. Personnellement, je suis d’accord avec ce compromis.

Avant de sortir les fourches, écoutez-moi.

Lancé en mars, le OnePlus 9 Pro est sur le marché depuis quelques mois maintenant. Notre critique OnePlus 9 Pro est devenue lyrique sur les performances du téléphone, bien que nous ayons souligné qu’il avait tendance à chauffer et que la durée de vie de la batterie n’était pas tout à fait à la hauteur. Pendant ce temps, en recherchant Reddit ou les forums OnePlus, vous auriez du mal à trouver des gens qui se plaignent des performances quotidiennes.

Rien n’indique que le OnePlus 9 Pro est soumis à une quelconque forme de limitation des performances à l’œil nu. En fait, j’utilise le téléphone comme pilote quotidien depuis le lancement, et pas une seule fois je n’ai pensé que les performances manquaient. Pour le contexte, je suis le gars avec plus de 40 onglets Chrome et plus de 300 applications sur mon téléphone.

L’étranglement est-il important lorsque vous ne pouvez même pas le remarquer ?

Le throttling a-t-il un sens lorsqu’il n’y a pas de perte de performance perceptible ? Si quoi que ce soit, c’est un signe que OnePlus optimise efficacement le téléphone pour ses utilisateurs. Mais cela ne veut pas dire que je suis d’accord avec la tromperie.

Je pourrais parler de l’incompétence de OnePlus à régler correctement le téléphone. Dans une discussion virtuelle sur le refroidisseur d’eau, Robert Triggs d’Android Authority a déclaré que la puce Cortex X1 du Snapdragon 888 était littéralement conçue pour gérer de lourdes charges transitoires. Allumez, terminez la tâche, éteignez. Simple en théorie mais pas tellement en pratique, si l’on considère la solution de OnePlus.

La «solution» de OnePlus à la consommation élevée de batterie est, tout simplement, une échappatoire. Au lieu de consacrer le travail et les ressources nécessaires pour réaliser une optimisation réelle, le choix de l’entreprise de réduire la puissance des applications est effronté, pour le moins. Ça pue l’incompétence. C’est presque comme si OnePlus avait eu une révélation de dernière minute qu’il ne pouvait pas faire fonctionner le téléphone comme il le devrait et a pris le chemin le plus rapide.

Toute l’affaire parle de l’attention excessive de l’industrie sur le matériel – insérez la puce la plus rapide que vous puissiez acheter et appelez-la un jour. Apportez le marketing. Mais un téléphone est plus que la somme de ses parties, et le logiciel est tout aussi, sinon plus important que le silicium sur lequel il fonctionne.

Il est facile de créer un téléphone rapide ; il est facile de construire un téléphone durable. Mais un téléphone qui équilibre les deux ? C’est difficile, et le OnePlus 9 Pro en est la preuve.

Eric Zeman / Autorité Android

Cacher les performances gimpées soulève également la question : sur quoi d’autre le OnePlus 9 Pro a-t-il lésiné ? Manque-t-il de dissipation thermique, ou Oxygen OS est-il tout simplement trop peu optimisé pour équilibrer les performances et la puissance ? Et qu’en est-il de cet écran LTPO ultramoderne qui était censé réduire la consommation d’énergie ?

Ce n’est pas le crime, c’est la dissimulation.

Le plus gros problème ici est le manque de transparence et de contrôle. OnePlus a caché le fait troublant qu’il ne laissait pas les utilisateurs profiter pleinement d’un téléphone annoncé sur les mérites de ses performances.

Après tout, cela suggère que vous n’avez pas besoin du type de puissance que ces chipsets fournissent. Mais dans ce cas, pourquoi utiliser le coûteux Snapdragon 888 au lieu d’utiliser un SoC moins cher et de répercuter les économies sur les clients ?

Pire encore, la société a délibérément choisi de ne pas limiter les applications de référence, ajoutant encore à la fumée et aux miroirs. Une telle tromperie crée un mauvais précédent pour d’autres marques, et OnePlus doit être appelé.

Cela soulève également des questions sur la longévité. Jusqu’à présent, nous ne savons pas si OnePlus utilise une liste d’applications cibles constamment mise à jour. Que se passe-t-il deux ans plus tard ? Au fur et à mesure que les applications deviennent plus sophistiquées, elles auront probablement besoin de plus de puissance. OnePlus s’attend-il à ce que les acheteurs remplacent les téléphones tous les deux ans ? Vous pouvez voir à quelle vitesse la conversation peut descendre dans le terrier de l’obsolescence forcée.

Pour un téléphone qui commence à 1 000 $, le peu de contrôle que vous avez sur lui est également ahurissant. Inévitablement, à mesure que les processeurs des smartphones deviennent plus puissants, ils deviendront plus chauds et plus lourds. Mais voici le kicker: les téléphones comme le Samsung Galaxy S21 Ultra se débrouillent très bien avec des profils d’alimentation qui vous permettent d’ajuster les performances ou de réduire la durée de vie de la batterie. C’est aussi simple que ça.

Eric Zeman / Autorité Android

Se contenter de moins semble être devenu un thème récurrent avec les téléphones OnePlus, avec son fossé toujours plus large entre le marketing et la réalité du produit. Cette dernière déception n’est qu’une autre d’une série de déceptions, à la suite du partenariat tant vanté avec Hasselblad, qui a aidé OnePlus à rattraper son retard dans une certaine mesure mais n’a pas fourni de performances de caméra exceptionnelles. La décision de réduire les performances est une nouvelle gifle pour les passionnés et les fans qui ont aidé à construire la marque.

La tromperie de OnePlus est un récit édifiant de ne jamais prendre les marques pour argent comptant.

Est-ce que je m’attends à ce que OnePlus agisse correctement pour ses clients ? Non, pas vraiment. La société a clairement indiqué que les téléphones grand public de milieu de gamme sont son avenir. Mais la tromperie raconte une histoire édifiante de ne jamais prendre le marketing pour argent comptant. Après tout, c’est une entreprise, et les entreprises optimisent pour le coût le plus bas.

Équilibrer les performances à plein régime avec la durée de vie de la batterie et la chaleur aurait nécessité beaucoup plus de ressources, alors OnePlus a pris un raccourci. Compte tenu du fait que presque personne n’a remarqué la tromperie, cela a clairement fonctionné. Au moment où vous avez vraiment commencé à remarquer des problèmes, OnePlus serait prêt à vous vendre un autre téléphone.

Qu’en pensez-vous? Achèteriez-vous un téléphone en sachant que vous n’obtenez pas vraiment le matériel pour lequel vous avez payé le plus cher ?