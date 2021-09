Hey Sister, Sister Fans, vous avez mal prononcé le nom de Tia, Tamera et Tahj Mowry toute votre vie

Alors voilà. À tous les fans qui l’ont mal dit, corrigeons cela en allant de l’avant. Les membres de la famille Mowry ont de nombreux projets passionnants à venir, nous pouvons donc nous attendre à continuer à être impressionnés par eux pendant des années. Tia Mowry-Hardrict joue dans la réunion de famille de Netflix qui vient de sortir de nouveaux épisodes et travaille actuellement sur un film de Noël à vie. Tamera Mowry-Housley nous a récemment stupéfaits avec sa voix sur The Masked Singer et accueille maintenant Baker’s Dozen à Hulu le 7 octobre. Tahj Mowry travaille sur le redémarrage de Smart Guy récemment annoncé que j’ai hâte de voir. Cela signifie-t-il que sœur, sœur sera également ressuscitée? Pas encore de mot, mais une fille peut espérer.

Puisque la saison effrayante est à nos portes, c’est le moment idéal pour revisiter Twitches et Twitches Too avec Tia et Tamera Mowry sur Disney +. Lequel des projets à venir mentionnés ci-dessus êtes-vous le plus impatient de voir ? Faites le moi savoir dans le sondage.