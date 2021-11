HGTV prend Home Town dans tout le pays! Inspiré par les séries à succès Home Town et Home Town Takeover de Ben et Erin Napier, le réseau s’associe à PEOPLE pour mettre encore plus en lumière le mouvement de renaissance des petites villes sur Home Town Kickstart, dont la première est prévue en 2022.

La nouvelle série « donnera à six petites villes par excellence à travers le pays un coup de pouce majeur pour redynamiser leurs efforts de revitalisation et réaliser un nouveau départ bien nécessaire », selon HGTV. Il faudra une approche en trois volets pour lancer la mission de chaque ville : rafraîchir la maison d’un héros local, moderniser une petite entreprise et revigorer un espace public qui changera à jamais la vie de tous les habitants de la ville.

« Erin et moi avons rénové plus de 80 maisons à Laurel pour Home Town et nous avons vu comment ces améliorations changent une communauté pour le mieux », a déclaré Ben dans un communiqué jeudi. « Maintenant, avec l’aide de HGTV, nous allons continuer ce que nous avons commencé et aider plus de petites villes à travers le pays. »

« Le succès stupéfiant et l’impact positif de Home Town Takeover nous ont montré que l’idée de revitalisation des petites villes résonne avec l’Amérique », a ajouté Jane Latman, présidente, HGTV & Streaming Home Content, Discovery, Inc. dans sa déclaration « Pour maintenir cet élan incroyable Avec Home Town Kickstart, nous sommes revenus sur les milliers de soumissions que nous avons reçues pour Home Town Takeover et avons identifié six autres villes à soutenir avec la puissance et l’expertise de HGTV. Et, notre collaboration avec PEOPLE donne aux villes sélectionnées une autre vitrine précieuse qui pourrait mener à plus de soutien et de croissance. »

La série phare Home Town revient avec une toute nouvelle saison sur HGTV le dimanche 26 décembre à 20 h HE / PT, à la suite des Napiers alors qu’ils rénovent des maisons dans leur propre ville natale de Laurel, Mississippi. La franchise Home Town comprend également la série originale discovery+, Home Town: Ben’s Workshop, qui revient sur le streamer pour une deuxième saison le dimanche 19 décembre, à la suite de la star de HGTV alors qu’il partage son expertise avec des invités célèbres pour créer des bricolages personnalisés et projets de menuiserie.