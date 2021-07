Hi-Tec réinvente les baskets emblématiques de Nelson Mandela – WWD

in

Au fur et à mesure que les chaussures disparaissent, celles de Nelson Mandela sont impossibles à remplir. Mais cela n’a pas empêché une entreprise de chaussures de sport de donner aux autres les moyens d’essayer de le faire.

Hi-Tec a repensé et réédité les chaussures de tennis portées par le défunt président sud-africain et ancien prisonnier politique lorsqu’il a quitté Robben Island en 1990, un homme libre après un total de 27 ans d’incarcération.

La paire originale de taille 10 britannique, striée de terre et effilochée que Mandela portait, un style classique alors connu sous le nom de «Hi-Tec Wimbledon», est exposée depuis 2019 au concept store Hi-Tec à Stellenbosch près du Cap. Les chaussures ont été achetées aux enchères par le président de la société Frank van Wezel.

La sneaker mise à jour en édition limitée s’appelle “Freedom 67” en l’honneur des 67 années de la vie de Mandela qu’il a consacrées à la lutte contre l’apartheid. C’est le produit clé autour duquel s’articule la campagne Freedom Shared Hi-Tec récemment lancée en Afrique du Sud. Inspiré par les propres mots du grand homme, à savoir : « Le but de la liberté est de la partager avec les autres », a déclaré van Wezel, « les gens ont plus que jamais besoin de cette histoire d’amour et d’unité. Ils doivent se rappeler ce que Nelson Mandela, affectueusement connu sous le nom de Madiba, représentait. »

Les modifications apportées à la chaussure d’origine incluent des mises à jour de la tige, qui comprend désormais des détails en cuir intégral ; une semelle en gomme bleue translucide avec la citation de Mandela et des détails tels que les éraflures de la paire d’origine.

Seules 3 200 paires de Freedom 67 seront produites et vendues au public, leur sortie s’échelonnant en deux niveaux à partir d’août. Le niveau 1 se compose de 1 200 paires et sera disponible en ligne, tandis que le niveau 2 se compose de 2 000 paires à vendre en magasin chez les détaillants de sport sud-africains Archive et Sportscene. Le prix de vente au détail n’a pas encore été révélé.

Pendant ce temps, le 12 juillet, 67 paires anticipées de Freedom 67 en édition limitée ont été envoyées à 67 influenceurs clés en Afrique du Sud et à l’étranger dans le cadre de la collecte de fonds de la campagne Freedom Shared au profit du Nelson Mandela Children’s Fund. De plus, l’une des 67 paires sera mise aux enchères en ligne le Mandela Day dans le but de collecter davantage de fonds pour le Fonds. Le Nelson Mandela Day tombe le jour de son anniversaire, le 18 juillet.