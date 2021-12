Hibernian Sack Jack Ross après une mauvaise forme

Jack Ross a été limogé par le club de Premiership écossais Hibernian. Son limogeage intervient après une septième défaite en neuf matchs aux mains de Livingston mercredi soir. La défaite a également vu deux des joueurs d’Hibernian expulsés dans ce qui était la goutte d’eau pour le conseil d’administration du club d’Édimbourg.

Ross devait mener son équipe à Hampden Park plus tard ce mois-ci pour la finale de la Premier Sports Cup contre le Celtic; cependant, le gérant par intérim David Gray aura cet honneur si un remplaçant n’est pas nommé à temps.

Sac Hibernian Jack Ross

L’Hibernian FC peut confirmer que Jack Ross a été démis de ses fonctions de Manager. – Hibernian Football Club (@HibernianFC) 9 décembre 2021

Performances et résultats pas assez bons

Hibs a bien commencé la saison et à la fin septembre, ils avaient amassé 15 points lors de leurs sept premiers matches de championnat. Cependant, une perte de forme alarmante a suivi, qui n’a vu que quatre points gagnés en neuf matchs. L’équipe de Jack Ross était en chute libre et lui et le board Hibernian le savaient.

Après la défaite contre Livingston Ross, le Scottish Sun a déclaré : « Ce niveau de performance n’était pas assez bon, donc la critique devrait tomber sur moi. Nous n’étions pas assez bons dans tous les aspects de notre jeu.

« Tout cela tombe sur mes épaules. Ça m’appartient. C’est mon équipe et l’équipe qui était sur le parc pendant 60 à 70 minutes est loin d’être assez bonne pour gagner des matchs en Premiership.

Ross a pris les commandes d’Easter Road en 2019 après son départ de Sunderland. Il avait mené les Black Cats à la finale du trophée EFL et à la finale des barrages de League One. Cependant, il n’a pas réussi à gagner non plus. Il a également eu des sorts en tant que manager à Alloa et St Mirren avant de prendre en charge le Stadium of Light puis Hibernian.

Hibernian Sack Jack Ross : Déclaration du club

Hibs a publié une déclaration peu de temps après avoir relevé Ross de ses fonctions : « Suite à la longue série de mauvais résultats dans la ligue, le club a pris la décision difficile de relever Jack Ross de ses fonctions.

«Nous remercions Jack et John pour tout leur travail acharné et leur dévouement à ce rôle, le club a progressé sous leur direction, et nous nous souviendrons avec émotion de certains sommets incroyables comme avoir atteint deux finales de coupe et terminé troisième de la ligue la saison dernière.

« Nous leur souhaitons le meilleur dans leurs projets futurs. Le club cherchera maintenant à nommer un nouveau manager pour faire avancer le club et cette jeune équipe talentueuse et une nouvelle mise à jour sera fournie en temps voulu. »

