HiBy R3 Pro / Pro Saber : DAP ultra-compacts avec un son premium

Voulez-vous de la musique de la plus haute qualité sonore dans la paume de votre main ? Découvrez ces lecteurs audio numériques.

Le HiBy R3 Pro est un baladeur ultra compact qui conserve les bonnes caractéristiques du modèle R3 précédent, telles que l’interface utilisateur, le système d’exploitation et le design extérieur. Cependant, il inclut quelques changements dans son ADN qui améliorent la puissance et la qualité sonore. De son côté, la version Sabre est livrée “rechargée” et offre encore plus de puissance. A son tour, le R3 Pro, tout en conservant l’esthétique, améliore les performances sonores : il dispose désormais de deux DAC CS43131 et d’un amplificateur qui offre jusqu’à 210 mW par canal en mode symétrique. Il double également le temps de lecture pour une meilleure expérience utilisateur.

Conception ultra compacte

HiBy suit ses traditions et utilise des boutons pour les contrôles. À gauche, il y a une bascule de volume, à droite – boutons de lecture, LED multicolore et bouton marche / arrêt. Au centre, il y a une petite saillie qui permet de trouver facilement les boutons nécessaires. La taille est extrêmement compacte et les boutons latéraux sont exactement là où vous le souhaitez, il ne pèse que 95g et dispose d’un écran de 3,2 .

Un son plus clair et plus puissant

Le R3 Pro offre une qualité sonore supérieure à celle du R3 d’origine ; il a une meilleure vitesse, dynamique, séparation et scène sonore. Le son est plus propre et plus net, les instruments ont un meilleur dynamisme, tandis que les basses sont plus chaudes avec une définition supérieure dans les bas médiums. Des basses mieux contrôlées et texturées signifient un son de haute qualité, simplement parce qu’elles n’interfèrent pas avec les autres fréquences. Les médiums sont également propres et avec plus de détails, offrant même un meilleur contrôle et une meilleure dynamique dans les aigus.

R3 Pro Sabre

D’autre part, HiBy a conçu le R3 Pro SABRE pour les plus exigeants. Ce modèle permet non seulement de profiter d’un son Hi-Res, mais offre également plus de puissance par rapport aux deux modèles précédents. Le nouveau Sabre utilise l’ESS 9218P pour les fonctions DAC et d’amplification, ce qui se traduit par une puissance légèrement supérieure sur le Sabre (280 mW contre 210 mW pour le R3 Pro).

R3 Pro et R3 Pro Sabre : des améliorations pour les amateurs de bon son

Le Sabre est plus détaillé, agressif et précis, tandis que la version à puce de Cirrus Logic (R3 Pro) est un peu plus chaude, plus fluide et plus tolérante pour les formats source médiocres. Ceux qui recherchent un DAP indulgent à utiliser avec leur ancienne collection de MP3 préféreront peut-être le R3 Pro, ceux qui recherchent une précision maximale adoreront le Sabre.

En d’autres termes, ceux qui recherchent un nouveau DAP avec de meilleures fonctionnalités à un prix raisonnable devraient considérer la marque HiBy. Les R3 Pro et Pro Sabre sont le meilleur choix parmi les DAP à moins de 300 euros pour ceux qui recherchent un lecteur Hi-Res avec de la puissance et une bonne tonalité.

Spécifications techniques

Écran : 3.2″ 480 x 360 Dimensions : 82 x 61 x 13 mm Poids : 0.95 gr Formats : 32 bit / 384 kHz, DSD256 Fonctionnalités : Tidal + MQA 4x, Qobuz, Radio Internet, Podomètre Connectivité : Bluetooth 5.0, WiFi 5 GHZ Fonctionnement Système : HiBy OS Codecs BT : UAT, LDAC, aptX, AAC, SBC USB DAC : oui Sorties : SE, Bal 2,5 mm, ligne, coaxiale Batterie : jusqu’à 19 heures (PO) / 14 heures (BAL) R3 Pro : DAC : Cirrus Logic Dual CS43131 Puissance de sortie 3,5 mm : 60 mW Puissance de sortie 2,5 mm : 210 mW R3 Pro Sabre : DAC : 2x SABRE ESS9218P Puissance de sortie 3,5 mm : 80mW Sortie symétrique 2,5 mm : 280mW

