HiBy R5 SABRE : lecteur Hi-Res premium

Ce DAP reproduit les enregistrements les plus complexes, vous permettant de profiter de chaque détail avec puissance et une excellente qualité.

Le R5 Sabre a un design subtil et élégant, comprend plusieurs éléments réfléchissants tels que le panneau de bord biseauté. Les boutons de navigation et de volume sont situés sur les côtés et peuvent être facilement contrôlés d’une seule main. Ce baladeur DAP (Digital Audio Player) prend en charge la charge rapide QC3.0, avec une batterie de 3 500 mAh, pour une autonomie de 18 heures en lecture continue sur une sortie 3,5 mm SE. Cela revient à 11 heures de lecture avec la connexion équilibrée de 4,4 mm, ce qui est toujours exceptionnel.

Qualité sonore et puissance

L’une des fonctionnalités les plus importantes du R5 Sabre est ses capacités de déploiement MQA. Lors du streaming sur Tidal ou de la lecture de musique dans l’application HiBy Music, l’échantillonnage est automatiquement augmenté (indicateur sur la barre des tâches).

Par rapport au R5 d’origine, le grave est plus texturé, avec de meilleurs détails et avec la même profondeur, le médium-grave est légèrement avancé par rapport à l’original. Les textures dans les médiums se sont améliorées, les cordes ont une meilleure texture, tandis que de meilleurs détails sont appréciés dans le chant.

Rendu des fichiers MQA

Le HiBy R5 Sabre est capable de restituer des fichiers MQA avec un facteur 8, avec 8 fois le taux d’échantillonnage d’origine des fichiers pour augmenter la densité de la sortie. L’amplification est exceptionnelle avec des sorties casque et ligne symétriques 3,5 mm SE et 4,4 mm similaires au R5 d’origine. Fournit jusqu’à 1040 mW dans une charge de 16 ohms et un peu plus de 500 mW dans une charge de 32 ohms lorsqu’il est équilibré. Rares sont les DAP qui offrent cette capacité de sortie pour la même gamme de prix.

Connectivité très polyvalente

Le R5 Sabre est doté du Bluetooth bidirectionnel avec LDAC, UAT et HibyLink, ainsi que de toutes les options aptX et AAC. Les connexions filaires incluent un casque 3,5 mm à extrémité unique et une sortie ligne à niveau fixe, ainsi qu’un port casque/sortie ligne commutable de 4,4 mm.

Le port USB offre également une prise en charge bidirectionnelle ; le lecteur peut fonctionner comme un DAC USB lorsqu’il est associé à un ordinateur portable ou un smartphone. Le WiFi est compatible avec les bandes 2,4 GHz et 5 GHz et prend en charge jusqu’à la norme 802.11n. Cela donne au R5 Sabre la possibilité d’effectuer des mises à jour du micrologiciel, ainsi que de diffuser à partir de diverses sources. Avec votre système d’exploitation Android, vous pouvez charger des applications populaires (Amazon, Qobuz, Tidal ou encore Spotify).

HiBy R5 Sabre : spécifications techniques

Bluetooth 4.2. WiFi 5 GHz / 2,4 GHz, prend en charge les protocoles IEEE 802.11 a / b / g / n. USB 2.0. Système d’exploitation Android 8.1. DAC CS43198 x 2. SoC Snapdragon 425. Cœurs CPU : 4. Écran : 4″ (540 x 1080). Mémoire RAM : 2 Go. Stockage interne : 16 Go. Stockage externe : jusqu’à 2 To (carte MicroSD). Sortie casque : 3,5 mm. Sortie casque symétrique : 4,4 mm Sortie de ligne 3,5 mm LO. Plage d’impédance du casque : 16 ~ 300 Ω. Réglages EQ : 10 bandes (± 12dB). Balance des canaux : L 10dB à R 10dB. DAC USB natif PCM/DoP/DSD. Alimentation 9 v / 1,5 a. Batterie de 3 500 mAh.

www.zococity.es