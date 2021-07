Hiby R6 : un baladeur avec un son époustouflant, parfait pour l’emporter où vous voulez

De par sa conception, son système d’exploitation, ses performances globales et ses fonctionnalités, le nouveau R6 est un baladeur bien plus complet que n’importe quel autre baladeur à ce prix.

La nouvelle version R6 de ce DAP (Digital Audio Player) rompt totalement avec le R6 d’origine, considéré comme le “petit frère” du flagship R8. Maintenant, il a une esthétique plus sportive et une interface utilisateur avec une grande vitesse qui dépasse de loin la version précédente. Avec un nouveau DAC et une solution d’amplification, Android 9, 4 Go de RAM, un nouveau processeur Snapdragon et 750 mW de puissance maximale, le nouveau R6 2020 arrive profondément amélioré.

Conception renouvelée

Le HiBy R6 2020 comprend un nouveau matériel comme le SoC Snapdragon 660, une nouvelle conception de circuit audio DAC double ES9038Q2M, un Android 9 personnalisé et parfait ainsi que de nouveaux réglages et optimisations. Il est ultra rapide et aussi plus économe en énergie, doté d’une généreuse ROM de 4 Go qui le rend extrêmement réactif aux applications. Il ne fait aucun doute qu’il fait partie des DAP les plus rapides du marché, notamment plus rapides que de nombreux modèles de marques bien connues.

Avec Android 9

Le R6 est le deuxième Hiby DAP qui utilise Android 9, avec les larges possibilités que cela implique et la facilité intrinsèque de cet OS. Il peut également rendre MQA à 16x et offre une déployabilité à l’épreuve du temps comme le produit phare R8. La qualité de construction, l’esthétique et le traitement des métaux ont été considérablement améliorés par rapport à la R6 d’origine. L’usinage plus audacieux et plus net semble plus frais et plus moderne, en plus de l’écran Full HD élégant de 5 “, orné du bouton doré intelligent qui recouvre un potentiomètre ALPS.

Sonner

Le nouveau R6 2020 améliore ses performances, avec plus de clarté et de puissance des basses par rapport à la génération précédente R6 Pro. C’est beaucoup plus convivial, avec des IEM sensibles à une impédance inférieure, les aigus sonnent toujours brillants et font ressortir beaucoup de détails dans la texture. Les basses ont un impact plus rapide et une décroissance modérément rapide, aidant ce nouveau R6 à se sentir plus ferme, plus rapide et plus vif. Le nouveau R6 sonne plus étendu, dense et avec plus de punch dans les bas médiums. L’arrière-plan est également beaucoup plus sombre que la génération précédente, surtout avec le gain plus élevé.

Expérience utilisateur

L’expérience est exceptionnellement fluide; Vous pouvez ajouter de nouvelles fonctionnalités au menu déroulant en appuyant sur l’icône Crayon, notamment le mode veilleuse et les couleurs inversées. Ceci est idéal pour une navigation rapide sous la lumière du soleil.Une autre fonctionnalité intégrée est Close Share, qui peut être très utile pour envoyer et recevoir des fichiers à partir de vos autres appareils.

La vitesse de navigation et les scans multimédias sont extraordinaires, les playlists se chargent avec une grande précision. En effet, sa qualité d’affichage et sa taille d’écran le rendent bien plus agréable. D’autre part, il dispose d’une batterie de 4 500 mAh qui permet jusqu’à 8,5 heures (équilibrée) ou 10 heures de lecture continue ; Le chargement du nouveau R6 via un chargeur rapide prend un peu plus d’1 heure.

Spécifications techniques

Système d’exploitation : Android 9.0 SoC : Snapdragon 660 Architecture CPU : 8x Kryo 260 cœurs à 2,2 GHz DAC : ES9038Q2M x2 RAM : 4 Go Stockage interne : 64 Go Stockage externe : Jusqu’à 2 To via carte MicroSD WiFi : 2, 4 GHz et 5 GHz Bluetooth 5.0 USB 3.1 Écran : 5″ avec une résolution de 1 920 x 1 080 Matériau du corps : alliage d’aluminium Puissance de sortie : 245 mW (SE), 750 mW (BAL) Codecs BT : UAT, LDAC, aptX, aptX HD, AAC, SBC 130 x 73 x 15 mm / 235 gr

