Hidalgo fête ses deux ans chez Sabadell: « Je me sens très fort »

04/02/2021 à 18:11 CEST

.

L’entraîneur Sabadell, Antonio Hidalgo, a parlé en avant-première du match contre Leganés, de ses sentiments personnels sur les possibilités de sauver l’équipe et a assuré se sentir « très fort pour affronter les dix derniers jours ».

Ce vendredi, il fête ses deux ans en tant qu’entraîneur de Sabadell et Hidalgo fait le point. «Ils font deux ans, mais il semble qu’ils soient plus par tout ce que nous avons vécu. Je suis très fier d’être arlequin et aussi de toutes les années que j’ai passées en tant que joueur », a-t-il déclaré lors de la conférence de presse.

L’entraîneur de Sabadell a souligné sa gratitude envers le club: « Parmi les équipes qui sont en panne, seuls Sergio (Rodríguez) de Logroñés et moi sommes les seuls à suivre. Cela doit être apprécié. La façon dont ils nous ont fait confiance dans les moments difficiles me donne plus de confiance pour atteindre notre objectif. « .

Il a également apprécié l’aide des fans qui les ont accompagnés lors de la dernière séance d’entraînement. «Je veux remercier et plus encore dans un moment difficile. Le soutien est apprécié », a-t-il déclaré.

Concernant Leganés, il a déclaré qu ‘ »il a eu un jour de moins pour s’entraîner » que Sabadell « , mais avec le peloton qu’il a compense largement cette situation « .

« C’est une équipe très puissante, avec un budget important. Et nous devons travailler au maximum pour créer un danger pour eux », a ajouté Hidalgo, qui a annoncé que « Ángel n’arrivera pas pour jouer à Leganés » et était heureux pour la récupération de Nestor Querol, « parce que nous avions besoin de personnes à l’étage. »