Hidden Bands gamifie les nouvelles sorties musicales avec la réalité augmentée

L’application Hidden Bands est un jeu interactif de découverte de musique rock & roll.

Pensez-y comme au géocaching de la nouvelle musique. Ou jouer à Pokémon GO, mais la récompense est une nouvelle musique au lieu d’un nouveau monstre numérique. Pour les superfans de musique, Hidden Bands offre aux joueurs un jeu de réalité augmentée basé sur la localisation pour trouver, découvrir et évaluer des chansons rock inédites d’artistes en devenir.

Chaque semaine, Hidden Bands publiera des chansons exclusives de nouveaux artistes et les placera numériquement dans des lieux du monde réel. Les chansons apparaissent sous forme de cassettes virtuelles dans l’application, que les gens peuvent collectionner en visitant ces lieux du monde réel. Ensuite, vous pouvez même cacher la cassette à un nouvel emplacement que les autres joueurs peuvent trouver, un peu comme le géocaching.

Chaque piste est anonyme pendant les deux premières semaines du jeu – l’idée est d’amener les gens à écouter et à revoir la chanson sans connaître l’artiste.

Révéler l’artiste inspire plus tard une réécoute alors que les fans interagissent avec l’application. Hidden Bands est conçu pour évangéliser les fans existants du groupe en superfans et pour donner aux superfans plus de contenu avec lequel s’engager – en les gardant au courant des nouvelles versions.

Hidden Bands accepte désormais les applications des labels pour les défis personnalisés dans ses applications mobiles iOS et Android. Les labels peuvent publier des chansons d’artistes dans l’application, permettant à leurs plus grands fans de se rendre dans le monde réel pour les trouver en utilisant la réalité augmentée et la technologie de géolocalisation. Le concept est similaire au jeu mobile AR, Pokémon GO, mais avec un accent sur les nouvelles sorties musicales.

« Nous apportons la plate-forme, la maison de disques apporte la musique et, ensemble, nous construisons un événement unique pour aider leurs artistes à se connecter d’une manière qu’ils ne l’ont jamais fait auparavant », explique Michael Tenison, co-fondateur de Hidden Bands.

Les superfans de musique peuvent générer une grande partie des revenus d’un artiste. Selon les recherches de MIDiA, les 2/3 des revenus des artistes proviennent de seulement 17% des superfans. Hidden Bands est conçu pour donner aux superfans un moyen d’interagir en permanence avec les nouvelles sorties musicales.

Plus de 45% des fans de musique disent qu’ils veulent plus que des chansons d’un artiste. Ils veulent la trame de fond et l’interaction de l’artiste. Hidden Bands facilite cette interaction en offrant aux superfans une expérience ludique pour débloquer des histoires et des récompenses exclusives dans l’application.

“Les superfans, les premiers à adopter, sont essentiels pour lancer la popularité d’un groupe”, a déclaré Bruce Pavitt, fondateur de Sub Pop records, à Digital Music News. « Maintenant, Hidden Bands encourage ces fans à se renseigner sur les artistes émergents en gamifiant la découverte de la musique. » L’application Hidden Bands est disponible au Canada et aux États-Unis, avec plus de 70 000 lieux à découvrir.

Hidden Bands est une plate-forme de découverte musicale pour les personnes qui souhaitent d’abord trouver de la nouvelle musique. La société a été guidée par des conseillers de premier plan dans les espaces AR Gaming, Music et Geographic Information Systems, notamment Steve Peters de Niantic, Bruce Pavitt de Sub Pop Records, Steven Myhill-Jones, ancien président de Latitude Geographics, et Alfie Williams d’Universal. Canada. L’entreprise est située à Victoria, en Colombie-Britannique, et est dirigée par une équipe de musiciens, d’ingénieurs et de professionnels de la création dévoués.

