Hidden Valley a décidé d’empirer le lait de poule en y jetant un ranch pour les vacances

Hidden Valley ressent l’esprit des vacances, pour le meilleur ou pour le pire. La marque, connue pour sa vinaigrette de ranch, a apporté sa propre touche à l’un des aspects déjà les plus controversés de la saison des vacances – le lait de poule – en lançant officiellement ce que certains ont surnommé le RanchNog « induisant le vomissement », autrement connu sous le nom de Hidden Valley Ranch Eggnog .

La marque de vinaigrette a annoncé le lancement de RanchNog en novembre aux côtés d’une multitude de nouveaux articles sur le thème des vacances sur le Hidden Valley Ranch Shop. Selon Hidden Valley, RanchNogg est une « version ranchifiée » de la boisson de vacances classique qui « marie les éléments crémeux et légèrement sucrés du lait de poule aux saveurs savoureuses, fraîches et herbacées du ranch pour ravir les superfans et surprendre les sceptiques par sa qualité. . » Les fans peuvent avoir la chance de l’essayer eux-mêmes via le kit Holiday RanchNog en édition limitée, qui, pour le petit prix de seulement 50 $, vous permettra de siroter du lait de poule au goût de ranch. Le kit comprend une paire de verres personnalisés, des sachets Hidden Valley Ranch et une carte de recette présentant la recette RanchNog, créée par les mixologues Whiskey et Rosemary. La collection Hidden Valley Ranch Holiday est disponible via la boutique Hidden Valley Ranch, bien qu’elle soit actuellement épuisée. On ne sait pas si d’autres kits seront disponibles.

Le kit Holiday RanchNog en édition limitée est l’un des nombreux articles sur le thème des fêtes désormais disponibles dans la boutique Hidden Valley Ranch. La directrice du marketing de Hidden Valley, Deb Crandall, a déclaré dans un communiqué de presse : « Nous avons le cadeau parfait pour tous les amateurs de ranch sur votre liste. Un coffret cadeau Hidden Valley Ranch est une délicieuse façon d’ajouter de la saveur à leur saison des vacances.

Parmi les autres articles de la boutique se trouve le kit Hidden Valley Ranch Yoga Lovers, qui comprend une serviette de tapis de yoga bleu et vert, une bouteille d’eau HVR, des autocollants en vinyle, un paquet de trois chouchous et une bouteille de 12 onces de Ranch de Hidden Valley Ranch. Le kit, au prix de 75 $, est également épuisé. La marque propose également le kit Hidden Valley Ranch Pizza Lover’s Kit. Avec un prix de 110 $ et toujours en stock, le kit comprend une bouteille d’eau, des autocollants en vinyle, un jeu de tour à bascule, Fred & Friends Pizza Boss 3000, une couverture à pizza et une vinaigrette. Une valise Hidden Valley Ranch est également disponible sur la boutique.

Tous les articles sont disponibles à l’achat dans la boutique Hidden Valley Ranch jusqu’à épuisement des stocks. La marque a également confirmé qu’en plus des articles de vacances, les offres de vêtements exclusives dans la boutique Hidden Valley Ranch seront actualisées juste à temps pour la saison des vacances.