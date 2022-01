Hidehiro Funauchi a maîtrisé la puce sonore de la Game Boy, puis a apparemment disparu

Image: Nintendo Life / Damien McFerran

Ils disent que vous créez certaines de vos meilleures œuvres lorsque vous vous trouvez dans une situation difficile, et pour les nombreux compositeurs qui ont dû faire chanter le matériel audio brut de la Game Boy, cela semble avoir été le cas. Malgré sa nature humble, la console abrite des bandes sonores vraiment mémorables – et une personne qui la maîtrisait sans doute mieux que la plupart était Hidehiro Funauchi de Konami (également crédité comme « FK‑King »).

Il y a très peu d’informations en ligne sur Funauchi, et une grande partie de ce que vous êtes sur le point de lire ici est informée par un excellent morceau sur le compositeur de Gino Sorcinelli de Micro-Chop. Il semble qu’il ait rejoint Konami à la fin des années 80, obtenant son premier crédit de composteur en 1989 sur le titre Family Computer. TwinBee 3 : Poko Poko Daimaō aux côtés d’Atsushi Fujio (‘Sukenomiya’) et Katsuhiko Suzuki (‘Flamingo’). Cela s’avérera être son seul crédit de compositeur non-Game Boy, et au cours des prochaines années, il a exercé méticuleusement son métier sur l’ordinateur de poche monochrome de Nintendo, produisant certaines des meilleures bandes sonores à avoir jamais honoré la console.

La même année où il travaille sur TwinBee 3, il fait partie de l’équipe de trois personnes (avec Shigeru Fukutake et Norio Hanzawa) qui crée la partition de Castlevania : l’aventure. Bien que le jeu en lui-même ne soit pas un classique, la musique est excellente, surtout pour une sortie si précoce de Game Boy. Fidèle à la Game Boy, Funauchi a obtenu son premier crédit de compositeur solo pour Patiner ou mourir : Bad ‘N Rad, suivie par Opération C (Contra au Japon, Proboteur en Europe. Il a de nouveau été répertorié comme le seul compositeur de ce jeu et a contribué à des morceaux incroyables, tandis que son interprétation du classique de niveau un « Jungle Theme » est sans doute la meilleure.

Funauchi a ensuite collaboré avec Shigeru Fukutake et Akiko Itoh sur la version Game Boy de Parodius avant de livrer ce qui est considéré par beaucoup comme son magnum opus : la partition pour Castlevania II : La revanche de Belmont.

C’était le premier jeu Castlevania auquel votre humble scribe ait jamais joué, et c’est l’une des principales raisons pour lesquelles la série est ma préférée à ce jour. Belmont’s Revenge a résolu presque tous les problèmes de gameplay de Castlevania: The Adventure, mais la bande-son qui l’accompagne a vraiment élevé l’expérience au niveau supérieur – à tel point que j’ai acheté l’un de ces amplificateurs de son Nuby boulonnés et utilisé le son caché du jeu option de test (« Coeur, Coeur, Coeur, Coeur » sur l’écran du mot de passe) pour embêter ma famille au quotidien. C’était la première fois que j’écoutais de la musique de jeux vidéo alors que je ne jouais pas au jeu lui-même – et c’était sur du matériel qui n’était qu’à quelques pas d’une sonnette sur l’échelle évolutive. Cela en dit long sur la capacité de Funauchi à faire briller le matériel audio Game Boy d’une manière apparemment au-delà de la plupart de ses contemporains.

Le prochain projet de Funauchi était Lames d’acier, une collaboration avec Akiko Ito. Il a ensuite travaillé sur l’excellent score de Tiny Toon Adventures : la grande pause de Babs en 1992 avant de passer à la musique tout aussi brillante pour Zen : Ninja intergalactique, un jeu de plateforme d’action basé sur la bande dessinée culte des années 80 de Steve Stern et Dan Cote. Alors que ces titres sous licence auraient facilement pu être peuplés de bandes sonores basiques et sans inspiration, le talent de Funauchi a brillé; il a été capable de créer des paysages sonores atmosphériques tourbillonnants qui sont restés dans votre mémoire longtemps après que vous ayez éteint la console.

Ce qui est déroutant, c’est qu’après Zen: Intergalactic Ninja, Funauchi a tourné le dos à la musique de jeu et s’est plutôt tourné vers le travail vidéo; MobyGames lui attribue un travail sur la « numérisation des films » sur Hideo Kojima Polinautes en 1996, et il a contribué aux séquences d’ouverture de Gradius : Pack de luxe (1996) et Jeux olympiques d’hiver de Nagano 98 (1997) avant de disparaître complètement de l’industrie des jeux.

Il n’est pas habituel pour les professionnels du jeu vidéo de s’éloigner de l’industrie, d’autant plus que la technologie évolue et que les compétences requises changent – Hajime Hirasawa, qui a créé la musique incroyable pour l’original Renard étoilé, quitterait Nintendo (et les jeux vidéo) peu de temps après, par exemple – mais il est néanmoins décevant que Funauchi ne soit pas resté pour nous offrir plus de chefs-d’œuvre.

Où qu’il soit maintenant, nous espérons qu’il est conscient de l’incroyable héritage qu’il a laissé dans l’industrie des jeux.