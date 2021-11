Hideki Kamiya dit qu’il veut faire une suite d’Okami « Un jour »

Image : Capcom

Avant de diriger Hideki Kamiya à la tête de PlatinumGames, il travaillait avec Capcom et Clover Studio pour diriger des projets tels que le légendaire jeu d’action-aventure, Okami.

Bien que nous ayons vu une nouvelle version du titre original refaire surface sur le Switch ces dernières années, il y a également eu des appels pour une suite. Dans une récente interview avec la chaîne YouTube Cutscenes, Kamiya explique comment il serait également intéressé par une suite, car il a le sentiment qu’il a une affaire inachevée :

Quand je faisais Okami, je n’aurais jamais pensé que je quitterais Capcom et travaillerais ailleurs. Okami avait été construit sur diverses idées, et j’ai pensé qu’en ce qui concerne les choses qui ne l’ont pas fait, puisque j’aurais probablement l’occasion de travailler dessus à nouveau, je pourrais préfigurer et développer certaines choses, les aborder dans une suite et répondre aux questions du joueur tout en faisant allusion à la fin de l’histoire.

Lors de la création d’une nouvelle adresse IP, vous obtenez de nombreuses idées en cours de développement que vous souhaitez mettre en œuvre. Cependant, dans la dernière partie du développement, certaines de ces idées ne peuvent plus être mises en œuvre pour des raisons de système ou de calendrier. Vous commencez à dire : « Mettons ce que nous n’avons pas pu faire cette fois dans la suite.

Dans Okami, à la fois pour l’histoire et la mécanique de Celestial Brush, nous expliquons comment nous pourrions prendre du temps et les développer davantage dans une suite, ce qui la rend plus amusante et sans stress. Nous voulions évidemment faire une suite. Finalement, les choses ont pris une autre tournure. Okami n’était pas un succès commercial lorsque nous l’avons sorti. Il ne s’est pas vendu à tant d’exemplaires. Cependant, il est progressivement devenu un succès critique, accueilli positivement par de nombreuses personnes.

Il a finalement atteint encore plus de personnes avec la sortie d’Okami HD sur diverses plateformes. Cela a élargi la base de joueurs et a permis à encore plus de gens d’apprécier le jeu. En même temps, j’ai commencé à voir des gens poser des questions sur ces points de l’intrigue que nous avons laissés en suspens, demandant une suite. Plus je les vois, plus j’ai l’impression que c’est un travail que j’ai laissé inachevé. Il y a toujours cette partie de moi qui pense que je dois m’occuper de ça à un moment donné. Je veux le faire un jour.

Aimeriez-vous voir une suite d’Okami de Kamiya un jour ? Avez-vous joué au jeu original ou à la version HD ? Commentez et montrez votre soutien ci-dessous.