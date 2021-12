Hideki Kamiya explique pourquoi il fabrique Sol Cresta et quelle est la prochaine étape pour PlatinumGames

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

« Cela peut sembler surprenant pour certaines personnes que PlatinumGames travaille sur [a classic shoot ’em up] », déclare Hideki Kamiya dans une interview avec Cutscenes, une chaîne YouTube qui crée des documentaires sur les créateurs japonais. « [But] nous n’avons pas construit le studio dans le seul but de faire des jeux d’action. »

Le studio de Kamiya, PlatinumGames, est surtout connu pour son travail sur Bayonetta – un jeu de hack-and-slash chaotique et inspiré de l’Ancien Testament sur une sorcière vêtue d’une combinaison moulante faite de ses propres cheveux. Il est inhabituel de les voir travailler sur un jeu comme Sol Cresta, un jeu de tir vertical de style rétro qui « porte l’âme » des jeux d’arcade des années 80, Moon Cresta et Terra Cresta.

Mais, comme Kamiya s’empresse de le souligner, Platinum crée des jeux comme Sol Cresta parce qu’ils le souhaitent. « En termes simples », dit-il, « nous sommes une entreprise qui veut faire des choses amusantes. » Après tout, il s’est d’abord intéressé au jeu en jouant à des jeux d’arcade des années 80. Pourquoi ne voudrait-il pas les fabriquer lui-même ?

Son amour pour les jeux d’arcade rétro transparaît dans son travail, bien que de manière moins évidente que Sol Cresta. « Il y a une phase de tournage en 3D dans le dernier combat de boss de Devil May Cry contre Mundus », souligne-t-il, poursuivant en notant des choses similaires dans Viewtiful Joe, Bayonetta et même Okami. « Mes aspirations se sont infiltrées dans certaines de mes œuvres », admet-il.

Donc, si quelque chose, Sol Cresta est une fatalité, pas un détour étrange. Mais qu’est-ce que cela signifie pour Bayonetta 3, que les fans attendent patiemment depuis ses débuts en 2017 aux Game Awards ?

Il devient de plus en plus difficile de ressentir ce sentiment d’achèvement, d’avoir terminé un jeu

« De nos jours, les projets ont tendance à devenir de plus en plus gros », déclare Kamiya à propos du développement de jeux. « Ces jeux finissent par prendre de trois à quatre ans, cinq ans si vous comptez la pré-production. Il devient de plus en plus difficile de ressentir ce sentiment d’achèvement, d’avoir terminé un jeu. C’est là que je pense que des projets comme Sol Cresta peuvent être bénéfiques. » Il espère qu’en travaillant sur des projets plus précis et plus simples, son équipe de développement pourra « expérimenter des cycles de conception de jeux et acquérir de l’expérience dans la création de jeux ». Après tout, n’importe qui peut faire quelque chose – c’est le finir qui est un gros problème.

« Alors que je commençais à prendre du recul et à voir une image plus large que mes propres jeux », dit Kamiya, « c’était comme une pause ». Faisant partie de la série Neo Classic, Sol Cresta n’est que la première étape. Kamiya a déjà commencé à planifier les prochains jeux – et bien qu’ils ne soient pas tous des jeux de tir, ils seront tous inspirés par la conception de jeux classiques.

En bref : Bayo 3 arrive, mais l’équipe a aussi besoin d’une pause.

Image : cinématiques

Vers la fin de l’interview, Kamiya mentionne être réalisateur sur « Project GG », qui est un tout nouveau projet tout à fait original sur lequel travaille Platinum, en tant que premier travail créatif non contractuel. Voici comment Kamiya décrit le sentiment de n’avoir travaillé que sur la propriété intellectuelle d’autres entreprises :

« En tant que créateur, il est difficile de ne pas considérer mes jeux comme mes enfants. Après tout, il faut beaucoup de travail pour les élever, et beaucoup d’amour aussi. Cependant, une fois qu’ils sont terminés, tous les choix Donc, par exemple, peu importe le nombre de fois où les gens me disent : « Tu devrais faire une suite à ce jeu » ou « J’adorerais le voir sur cette console », il y a je ne peux rien y faire. »

Également sur le site Web du projet GG, Kamiya dit que le jeu est « différent »: « Contrairement à tous les jeux que nous avons créés jusqu’à présent, ce sera un titre 100% PlatinumGames. Pour tout, de son cadre et ses personnages à son la conception et l’histoire du jeu, à la façon dont il est promu – PlatinumGames a le contrôle total. »

On dirait que PlatinumGames a beaucoup de travail, mais avec Bayonetta 3 à venir l’année prochaine, Sol Cresta à venir… bientôt (après un retard par rapport à sa date de sortie originale du 9 décembre) et Project GG « un long chemin », il semble que Platinum ait une gamme impressionnante et bien remplie depuis un certain temps.