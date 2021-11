Capture d’écran : Platinum Games / Kotaku (YouTube)

Hier, le développeur Hideki Kamiya a organisé un « flux d’excuses » annonçant, puis s’excusant, d’un retard dans le prochain shoot-em-up de la société, Sol Cresta. Le flux était, tout bien considéré, une sorte d’ambiance étrange.

Sol Cresta devrait être le premier titre de la « Série d’arcade néo-classique » de Platinum Games et devait sortir début décembre. Depuis, comme beaucoup de jeux du directeur créatif Kamiya, il a été reporté à une date inconnue. C’est normal pour Kamiya, qui, dans une récente interview avec VideoGamesChronicle, a admis qu’un seul de ses jeux avait effectivement été publié conformément au calendrier.

L’annonce comprenait l’un des collègues de Kamiya qui lisait une brève lettre, prétendument d’un fan, dont je ne peux pas pour la vie déterminer le ton. Il raconte l’histoire d’un jeune homme au cœur brisé par le retard de Viewtiful Joe, qui est également écrasé par le retard de Sol Cresta. Il s’agit soit d’un sombre acte d’accusation de l’état des joueurs et de leur stabilité émotionnelle, soit d’un shitpost exécuté de manière phénoménale. Il se termine par un appel désespéré aux développeurs du jeu : « Pourquoi les jeux sont-ils retardés ? » À quoi, selon le traducteur, Kamiya répond: « … Ouais. » Kamiya explique ensuite le retard du jeu, l’attribuant à un changement dans la portée du jeu au cours du développement.

La série Neo-Classic Arcade vise à moderniser les classiques de l’arcade dans tous les sens du terme, des couches de peinture fraîches aux systèmes et idées de conception entièrement nouveaux. Sol Cresta aurait grandi conformément à cette vision, et la date cible initiale du jeu ne peut pas être atteinte. C’est évidemment un projet passionné pour le célèbre Kamiya étrange et enthousiaste, donc un retard n’est pas particulièrement surprenant. Combinez cela avec la triste réalité que nous vivons toujours dans une pandémie mondiale et qui, au grand dam des actionnaires sans âme, affecte la capacité des gens à vivre et à travailler.

Plus intéressant pour moi que le retard lui-même est le cadrage de l’annonce comme un « flux d’excuses ». Les joueurs peuvent être un groupe de personnes notoirement autorisé, ceux qui considèrent les retards mineurs des versions à venir comme un affront profondément personnel. Les développeurs, pour contrer cela, sont souvent placés dans la position très inconfortable – familière à quiconque connaît les tranchées de l’enfer de la vente au détail – d’avoir à s’excuser pour des conneries stupides qui ne sont pas réellement de leur faute. Ce flux, shitpost intentionnel ou autre, a explicitement attiré l’attention sur cette réalité – et c’est un mauvais regard pour les gens qui perdent leur merde à cause des retards.

Ce n’est pas un médicament qui sauve des vies. C’est un jeu vidéo. Soyez normal à ce sujet.