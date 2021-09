Hideki Kamiya rappelle aux fans que Bayonetta 3 est une exclusivité Nintendo Switch

Image : Nintendo

La dernière présentation Direct de Nintendo s’est déroulée avec brio – avec la révélation de séquences de gameplay réelles de Baïonnette 3.

Il est daté pour arriver sur le Switch à un moment donné en 2022, mais il semble encore y avoir des fans qui se demandent s’il sortira sur d’autres plateformes. Le producteur exécutif du jeu, Hideki Kamiya, a maintenant commenté l’exclusivité du titre.

Alors, quelle est la situation ici ? C’est une sortie financée par Nintendo – donc toutes les décisions reviennent à Nintendo. Bien qu’un port ne soit pas nécessairement “impossible”, il y a autant de chances que Mario et Link apparaissent sur d’autres plates-formes, selon Hideki.

Voici la traduction complète des derniers tweets de Hideki, gracieuseté de Nintendo Everything :

“Je veux dire, je suppose que la probabilité que Bayonetta 2 et 3 arrivent sur PS5 et Xbox n’est pas impossible – c’est la décision de Nintendo. Par cette même logique, il n’est pas impossible que des jeux comme Mario et Zelda puissent apparaître sur PS5 ou autre. Alors bonne chance pour envoyer des appels passionnés à Nintendo et essayer de faire en sorte que cela se produise… Si j’étais vous, j’achèterais simplement une Switch.”