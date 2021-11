Hideki Kamiya s’excuse pour Scalebound

Tout le monde déplore encore l’annulation de Scalebound, en particulier le directeur du jeu Hideki Kamiya.

Dans une interview avec Cutscenes, Kamiya explique que l’inexpérience dans le développement de jeux en ligne a été un facteur énorme qui a conduit à l’annulation de Scalebound. Kamiya, semble-t-il, est toujours plein de regrets pour toute l’épreuve.

« Je suis désolé pour les joueurs qui l’attendaient avec impatience », a déclaré Kamiya via Cutscenes. « De plus, je suis désolé pour Microsoft, qui nous avait fait confiance en tant que partenaire commercial. Je tiens à m’excuser à la fois en tant que créateur et en tant que membre de PlatinumGames.

Vous pouvez regarder l’intégralité de l’interview de Cutscenes avec Kamiya ci-dessous.

Scalebound allait être un RPG d’action massif exclusivement pour Xbox One et PC. À l’époque, il y avait beaucoup de battage publicitaire pour cela puisque Kamiya avait réalisé plusieurs jeux vidéo universellement appréciés comme Bayonetta, Okami, Devil May Cry et l’original Resident Evil 2. Mis à part le travail, c’était aussi le projet de rêve de Kamiya.

« Quand j’étais enfant, je ne sais pas si les gens à l’étranger les connaissent, mais je jouerais à Sorcerian, Hydlide, tous ces jeux fantastiques de l’ère PC classique que j’ai vraiment apprécié », a déclaré Kamiya via Cutscenes. « J’ai toujours voulu faire quelque chose autour de ce thème. »

Malheureusement pour nous tous, Scalebound n’est jamais sorti. Peut-être que ce résultat est meilleur que les développeurs qui publient quelque chose comme Cyberpunk 2077 ou la trilogie GTA, où le résultat est un gâchis brisé.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

