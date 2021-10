Hideo Kojima a créé une série de lunettes de soleil en édition limitée inspirée de Death Stranding

Le légendaire concepteur de jeux vidéo Hideo Kojima a collaboré avec le spécialiste français de la lunetterie Jean-François Rey pour produire un quatuor en édition limitée de nuances, de spécifications et d’un masque imprimé en 3D. La collection capsule est disponible en précommande dès maintenant à des prix inconnus, avec une livraison prévue pour mars 2022.

Les designs ont apparemment été inspirés par l’apparence et la convivialité de Death Stranding de Kojima (ce n’est pas la première fois que ce jeu particulier a conduit à des collaborations de haute couture), mais je pense qu’ils s’intégreraient parfaitement dans un certain nombre de mondes de jeu quasi-contemporains ou futuristes de Kojima. . Peut-être qu’ils orneraient même le visage de l’un des nombreux personnages de Metal Gear Solid au nom merveilleux. Pouvons-nous suggérer : Cool Glassesman. (Ce n’est pas pire que Hot Coldman.)

La collection se compose de quatre pièces. La première est HKxJF01, ci-dessous : une paire de lunettes combinées avec des montures rondes et des abat-jour rectangulaires incurvés qui se détachent des branches pour couvrir vos yeux.

HKxJF02 se compose de montures d’aspect traditionnel avec des coloris intéressants, une avec un aspect cuir et deux avec des motifs qui ressemblent davantage à des peaux de « camo numérique ». Ceux-ci sont livrés avec des nuances à clipser.

Les deux derniers articles ne sont disponibles à l’achat qu’ensemble : une paire de lunettes légèrement steampunk-esque, HKxJF03, et un masque imprimé en 3D du nom et inspiré du look de Ludens, mascotte de Kojima Productions.

Les spécifications HKxJF03 combinent des matériaux en métal, en acétate et en «nylon 3D» (quoi que cela signifie) tandis que le masque est fabriqué à l’aide d’une technique d’impression 3D connue sous le nom de SLS, ou frittage laser sélectif, avec des «plaquettes nasales et des rimlocks réglables pour verres correcteurs ou lunettes de soleil. . » Il semble également avoir de petites icônes en métal du logo Kojima Productions (qui présente également Ludens) intégrées à la jante.

Honnêtement, je pense que tout cela a l’air très bien. Ce ne sont pas des articles que j’aurais personnellement la confiance, le style ou l’argent à porter, mais ils sont certainement beaucoup plus beaux que beaucoup d’autres collaborations de mode et de jeux vidéo. (Je pense aux montres laides Mario de Tag Heuer ou aux cosmétiques extrêmement dépourvus d’imagination de Fortnite sur le thème de Balenciaga.) Hideo Kojima, alias Cool Glassesman : à vous de jouer.