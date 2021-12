Hideo Kojima envoie un tweet déroutant à la star de Netflix Rahul Kohli

Photo : Bryan Bedder (.)

Le fil Twitter de Hideo Kojima est l’un des meilleurs de l’industrie du jeu vidéo. Il parle de films, partage ses intérêts éclectiques avec les fans et fournit généralement une dose de positivité dans un monde cruellement dépourvu de bonnes vibrations. Mais j’ai vraiment besoin que quelqu’un m’explique ce qu’il voulait dire lorsqu’il a envoyé un gif de Solid Snake électrocuté dans Metal Gear Solid à l’acteur Rahul Kohli.

Tout a commencé lorsque la star de la série Netflix The Haunting of Bly Manor et Midnight Mass a répondu à l’art conceptuel le décrivant comme le super-héros Marvel Captain Britain. Kohli est britannique, voyez-vous, et pour une raison quelconque, les gens ne peuvent s’empêcher d’imaginer tous les acteurs notables choisis dans l’univers cinématographique Marvel. Cette ligne de pensée, comme c’est souvent le cas, a finalement vu Kohli partager un selfie miroir portant seulement une paire de boxers Star Wars.

D’accord, ouais, bien. Kohli est super attirant et maintenant une photo de lui ne portant presque rien vivra éternellement sur Internet. Twitter a certainement engendré bien pire, et tous ceux qui sont tombés sur la photo ont semblé très reconnaissants de la volonté de l’acteur de dévoiler presque tout en un clin d’œil. Je ne sais pas trop comment analyser ce qui s’est passé ensuite.

Kojima, le réalisateur derrière des jeux classiques tels que Snatcher, Policenauts, Metal Gear, Zone of the Enders, Death Stranding, et, que diable, jetons Boktai là-dedans aussi pour faire bonne mesure, établit une sorte de bromance avec Kohli. Les diverses interactions Twitter du duo ont même incité certains à élever Kohli au niveau des collaborateurs de Kojima Norman Reedus et Mads Mikkelsen. C’est peut-être pour cela que Kojima s’est senti à l’aise de citer le selfie coquin de Kohli avec ce gif.

Bien que j’aie vaguement compris ce à quoi Kojima voulait en venir, j’admets que le tweet est ouvert dans un onglet la majeure partie de la journée, revenant de temps en temps pour réfléchir exactement à ce qu’il voulait dire.

Est-ce une affaire de sexe ? Kojima doit-il être envoyé dans une prison excitée ? Je suppose qu’il disait qu’il se sentait comme Snake pendant la tristement célèbre scène de torture de Metal Gear Solid ? C’est peut-être juste que c’est tellement en dehors de la sortie Twitter normalement saine de Kojima que mon cerveau a refusé de le considérer comme un être sexuel, ce qui est certes assez myope de ma part compte tenu de son héritage pervers.

Tu penses que Kohli est cool et chaud, Kojima ? Moi aussi! Appelle-moi. On peut en parler davantage.