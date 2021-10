Hideo Kojima parle des trains japonais de sa jeunesse

Kojima est un homme de train Hankyu. Photo : Theo Wargo (.)

Le pays du Japon est sillonné de voies ferrées. Beaucoup d’entre eux sont mémorables et géniaux, mais pour moi, un train se distingue comme étant vraiment spécial : le train Hankyu. Je ne suis pas seul, il s’avère qu’Hideo Kojima est d’accord.

Dans son prochain livre, The Creative Gene, Kojima a un chapitre intitulé « Pour moi, le chemin de fer Hankyu est une machine à remonter le temps qui relie les souvenirs à ma ville natale ». Le chapitre est un essai publié en 2011 et comprend sa critique du roman de 2008 Hankyu Densha par Hiro Arikawa.

Ce qui allait devenir le chemin de fer Hankyu a été fondé à l’origine à Minoo, Osaka en 1907. La plaque tournante du chemin de fer se trouve maintenant à Umeda, l’un des centres-villes d’Osaka, et s’étend jusqu’à Kyoto et Kobe. Les lignes de train sont pratiques et beaucoup de gares sont assez charmantes, voire idylliques. Mais ce qui distingue vraiment les trains Hankyu, c’est leur élégance.

Depuis un siècle, les voitures de Hankyu sont marron. La couleur est si distinctive qu’au Japon, elle est connue sous le nom de « couleur Hankyu ». Il y a cent ans, les wagons de train avaient des panneaux de bois. De nos jours, la plupart ne le font pas, mais Hankyu maintient cette tradition vivante. « Des motifs en bois sont imprimés sur les tôles d’acier intérieures pour créer une atmosphère chaleureuse », écrit le site officiel du chemin de fer. « Cet engagement envers l’intérieur est aussi notre tradition. » Cela donne à l’intérieur d’un train Hankyu une atmosphère chaleureuse et rétro. Les murs en faux bois sont accentués par les sièges luxuriants dorés à l’huile en laine de mouton d’Angola. Les sièges sont non seulement fantastiques, mais aussi agréables au toucher.

« Si quelqu’un me demandait à quoi je pense quand j’imagine un train, ce serait ces voitures marrons – le train Hankyu classique qui traverse les vallées montagneuses du Kansai », écrit Kojima. Il est né à Setagaya à Tokyo, où circule la ligne de train Odakyu, mais a déménagé à Osaka quand il était jeune et n’a aucun souvenir de la ligne Odakyu. Sa maison d’enfance était proche de la gare de Hankyu Ibarakishi dans la préfecture d’Osaka, alors, enfant, chaque fois qu’il se rendait à Kyoto ou à Osaka, c’était dans un train Hankyu.

« À ce jour, je peux visualiser les paysages mémorables de la ligne Hankyu Kyoto de ma jeunesse, comme la distillerie Suntory Yamazaki et l’usine de béton d’Awaji. »

En cinquième année, la famille de Kojima a déménagé à Kawanishi dans la préfecture voisine de Hyogo. Il se trouvait peut-être dans une nouvelle préfecture, mais sa maison était toujours près d’une ligne Hankyu. Chaque fois qu’il s’aventurait à Umeda, Kyoto, Itami ou Kobe, tout se passait dans un train Hankyu. Même après l’université, lorsqu’il a trouvé son premier emploi et son premier appartement, Kojima vivait toujours près d’une ligne de train Hankyu. Il aurait pu utiliser la ligne JR pour ses déplacements, mais il est resté avec le train Hankyu.

« Les trains Hankyu m’ont accompagné pendant la moitié de ma vie », écrit Kojima. “Pour l’école secondaire, l’école ordinaire, le travail, les jeux, les rendez-vous, les films, le shopping, les voyages, les visites annuelles du sanctuaire du Nouvel An, aller à l’aéroport (via la gare Hotarugaike) et visiter la maison, tout était par Hankyu. » Pour Kojima, la couleur marron symbolise à la fois les trains et sa jeunesse.

Dans le chapitre, Kojima se souvient avoir pris le train pour la première fois en un an. Le paysage extérieur avait changé, et à l’intérieur de la voiture, les choses avaient été modernisées et mises à jour. Il y a de petits écrans plats diffusant des publicités et affichant le plan du métro, ce qui est courant dans de nombreux trains japonais. « Mais même alors, le trajet était nostalgique au milieu du balancement confortable et semblable à un berceau », a-t-il écrit. « Pour moi, le chemin de fer Hankyu n’est pas seulement un moyen de se rendre d’un endroit à un autre, mais une machine à remonter le temps reliant mes souvenirs à ma ville natale. »

Pendant des années, j’ai vécu à côté d’une ligne de chemin de fer Hankyu. Je me tenais debout sur mon balcon et regardais les trains la nuit. Je me souviens avoir pris le train Hankyu pour aller à des rendez-vous avec ma petite amie d’alors, maintenant ma femme. Mon fils aîné, qui est sur le point d’entrer à l’université, était obsédé par les trains Hankyu quand il était petit, et pendant mes jours de congé, nous les roulions dans tout le Kansai. J’ai déménagé depuis et, malheureusement, je ne pars plus près d’une gare Hankyu. Mais les trains continuent de provoquer une réaction émotionnelle profonde quand je les vois. J’adore regarder les wagons claquer sur les rails. J’adore les monter et m’asseoir sur leurs sièges. Et donc, il s’avère que Hideo Kojima le fait.

The Creative Gene sortira le 19 octobre. Vous pouvez en savoir plus sur le livre ici.