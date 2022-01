Hideo Kojima taquine ses plans pour 2022, dont un « projet radical »

Le concepteur de jeux Hideo Kojima a discuté de certains de ses plans pour 2022, affirmant qu’il prévoyait d’expérimenter un « projet radical » cette année et d’investir davantage dans « l’équipe vidéo ». Kojima a déclaré qu’il pourrait également poursuivre quelque chose de nouveau comme un « projet radio » d’un certain type.

Kojima a récemment discuté de tout cela sur Twitter (via VGC). Il a déclaré que 2021 était une « année très difficile », mais malgré les défis dus à la pandémie, l’équipe a pu sortir le Death Stranding Director’s Cut sur PlayStation 5. De plus, Kojima a déclaré que son équipe avait passé du temps en 2021 » à préparer et à expérimenter solennellement avec de nouveaux titres. »

Bien que 2021 ait encore été une année très difficile pour nous, nous avons réussi à livrer la sortie de DSDC pour PS5 en toute sécurité même dans cette situation COVID alors que nous préparions et expérimentions solennellement de nouveaux titres.

Merci beaucoup👍 pic.twitter.com/Jkb6UphP5U – HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) 31 décembre 2021

Cette année, je vais commencer un nouveau travail pour de bon et passer au niveau supérieur d’expérimentation avec un projet radical. J’espère aussi mettre l’équipe vidéo en marche. Et je peux commencer à faire quelque chose comme un projet radio ? pic.twitter.com/j0norcJ23a – HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) 2 janvier 2022

Ce que sont ces « nouveaux titres » reste à voir. Une rumeur excitante est que Kojima travaille avec Microsoft sur un nouveau jeu Xbox, bien que cela n’ait pas encore été confirmé ou officiellement annoncé.

Aux Game Awards, le réalisateur et copain de Kojima, Guillermo del Toro, a offert ce qui ressemblait à une allumeuse pour un nouveau jeu Silent Hill. Cependant, del Toro a par la suite confirmé qu’il ne faisait que plaisanter.

Le commentaire de Kojima à propos de « l’équipe vidéo » pourrait concerner l’unité de cinéma et de télévision que Kojima Productions a ouvert en 2021. Basée à Los Angeles, l’équipe travaillera avec « des professionnels créatifs et talentueux de la télévision, de la musique et du cinéma… «

