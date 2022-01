Hideo Kojima travaille sur deux nouveaux jeux vidéo | Jeux

Hideo Kojima prétend travailler sur deux nouveaux jeux, l’un grand et l’autre « difficile », ainsi que vouloir percer dans l’industrie du divertissement.

Hideo Kojima travaille sur deux nouveaux jeux vidéo, et bien qu’il faille attendre pour les voir, il a déjà donné quelques indices. C’était dans Famitsu, un média de jeu vidéo japonais qui a interviewé de nombreux créateurs japonais, dont le créateur de Metal Gear et Death Stranding.

Dans l’interview (traduite via Siliconera) Kojima confirme qu’il travaille sur deux jeux : un « grand » jeu et un jeu « nouveau et stimulant », quelque chose qui pointe vers une nouvelle adresse IP.

De plus, Kojima a réitéré son intérêt pour le streaming et dans la manière dont cela changera la façon de « créer de l’art ». Auparavant, il y avait des rumeurs sur un jeu entre Microsoft et Kojima Productions qui tirerait parti de la technologie cloud.

Au-delà des jeux, Kojima a déclaré qu’il espérait franchir une nouvelle étape dans la industrie du divertissement la nouvelle année. Tout cela continuera de provenir de Kojima Productions, son studio indépendant qui a récemment ouvert une division de divertissement axée sur le cinéma, la musique et la télévision.

Aucun détail n’est connu sur les nouveaux jeux vidéo de Kojima Productions, bien qu’une étrange salutation de Noël ait eu trois personnages jamais vus auparavant, et certains pensent qu’ils seront un indice de leur nouveau jeu.

Kojima travaillerait également avec Microsoft sur l’un de ces jeux, qui apparemment j’utiliserais la technologie cloud -très établi avec Xbox Cloud Gaming et Game Pass- activement, pour créer de nouvelles expériences.

Jouez aux meilleurs titres sur PC avec Xbox Game Pass, désormais en offre exclusive.

Cependant, Kojima Productions est un studio indépendant, donc une collaboration avec Microsoft pour un jeu ne devrait pas exclure une collaboration avec Sony comme Death Stranding – et vice versa.

Peut-être que Hideo Kojima et Guillermo del Toro collaboreront à nouveau sur un jeu vidéo après PT.

Cet article a été publié dans Hobby Consolas par Javier Escribano.