Hideo Kojima veut créer des jeux qui changent en temps réel

Vous devez donner à Hideo Kojima ceci : il a toujours des idées intéressantes pour les jeux vidéo qu’il a créés ou qu’il aimerait créer. Bien que le produit final ne soit pas à la hauteur de ces concepts, au moins le gars essaie de repousser les limites.

Dans une récente interview avec le magazine de style de vie japonais An-An (via Siliconera et Yahoo! News), Kojima a parlé du type de jeux qu’il souhaite créer. Il ne mentionne pas de genres spécifiques, mais plutôt le concept global qui les sous-tend.

“Ce que je veux faire, ce sont des jeux qui changent en temps réel”, a déclaré Kojima. “Même si nous avons enfin des gens d’âges et de professions différents du monde entier jouant au même jeu, tout le monde, et je veux dire tout le monde, joue de la même manière.”

“Au lieu de, [I want to make] quelque chose qui change en fonction de l’endroit où vit une personne ou de sa façon de penser.

On pourrait dire que les jeux AR le font déjà un peu. Le mécanisme de base des jeux ne change pas, mais les cartes changent en fonction de votre emplacement. De plus, pour quelque chose comme Pokémon Go, vous devez physiquement sortir pour jouer au jeu comme prévu. Cependant, ces jeux ne changent pas vraiment en fonction, disons, de votre pensée. Alors que de nombreux jeux proposent depuis des années des décisions dans le jeu qui ont un impact sur la direction du jeu, celles-ci peuvent sembler arbitraires et même simplistes, contrairement à la pensée humaine qui est souvent tout sauf.

Dans l’interview, Kojima a évoqué Boktai: The Sun Is in Your Hand, le titre Game Boy Advance de 2003 qu’il a produit, à titre d’exemple. La cartouche du jeu de chasse aux vampires comporte un capteur de lumière, obligeant les joueurs à sortir. (Kojima voulait également que le jeu inclue un capteur qui mesurerait l’haleine d’ail !)

“Parce que la quantité de lumière solaire est appliquée dans le jeu pour vaincre les vampires, le jeu change en fonction de l’endroit où vous avez joué et de l’heure à laquelle vous avez joué”, a déclaré Kojima à An-An. « Un mécanicien comme celui-ci relie les systèmes fabriqués par l’homme et la vie réelle. »

