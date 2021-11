Hideo Kojima veut être astronaute et partir sur une brève orbite

Envoyez Kojima dans l’espace. Photo : Neilson Barnard/. pour Ubisoft (.)

Si Jeff Bezos et William Shatner peuvent aller dans l’espace, quelqu’un peut sûrement y faire venir Hideo Kojima. Il aimerait vraiment, vraiment y aller. En organisant une récente projection de presse pour Last Night in Soho, le créateur du jeu a une nouvelle fois souligné son désir d’être astronaute.

Selon Oricon, en parlant de rêves, Kojima a déclaré: « Je veux être astronaute. »

« JAXA [Japan’s version of NASA] prend les candidatures et je réfléchis à ce que je dois faire », a-t-il ajouté. « Puisque je devrais abandonner mon travail, c’est quelque chose qui m’inquiète. »

Ce n’est pas la première fois que Kojima parle de son envie d’aller dans l’espace. Comme Vice le souligne, le créateur du jeu a parlé de son rêve de devenir astronaute dans un essai de 2009 récemment publié dans son livre The Creative Gene :

Si je pouvais n’avoir qu’un seul vœu dans ma vie – si je pouvais lancer un sortilège et réaliser quoi que ce soit – sans hésiter, ce serait celui-ci : « Je souhaite aller dans l’espace avant de mourir. Cela ne doit pas être quelque chose d’aussi extravagant qu’un voyage sur la lune ou sur Mars. Je me contenterais d’une brève orbite, juste au-delà de l’atmosphère terrestre, où je pourrais frôler doucement l’espace extra-atmosphérique. J’abandonnerais tout pour que ce vœu se réalise : ma place actuelle de game designer, que j’ai bâtie pendant quarante-cinq ans ; Je suis même prêt à jeter ma famille ou ma propre vie. C’est à quel point j’ai – ou plutôt nous – aspirons puissamment au cosmos.

Kojima renoncerait à tout pour que cela se produise, y compris sa position actuelle dans l’industrie du jeu, et serait totalement satisfait d’une brève orbite spatiale ! Il n’a pas besoin d’aller sur la Lune ou sur Mars, juste au-delà de l’atmosphère terrestre, ça lui va. Un milliardaire ne peut-il pas emmener Hideo Kojima dans l’espace ? Il passerait certainement un bon moment ! Arangez-vous pour que cela arrive.