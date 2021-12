Hidetaka Miyazaki dit qu’Elden Ring est le meilleur jeu de FromSoftware

Peu de jeux vidéo atteignent les niveaux astronomiques de battage médiatique qu’a actuellement Elden Ring de FromSoftware, et pour une bonne raison – ce sont les mêmes personnes qui nous ont apporté Dark Souls, Bloodborne et Sekiro: Shadows Die Twice.

Hidetaka Miyazaki, qui a dirigé tous ces jeux, affirme qu’Elden Ring surpassera même Dark Souls. Dans une interview avec Edge Magazine de GamesRadar, le réalisateur ironique a expliqué ce qui distingue son dernier RPG d’action des autres.

« Elden Ring est basé sur l’aboutissement de tout ce que nous avons fait avec la série Dark Souls et avec nos jeux jusqu’à présent », a déclaré Miyazaki. « La variété est quelque chose que nous avons recherché lors de la création de ce jeu, et quelque chose que je pense que nous avons réussi à réaliser. Je crois que ce sera notre meilleur à ce jour.

C’est une affirmation audacieuse, mais à tout le moins, Elden Ring est sans aucun doute le jeu le plus ambitieux du studio à ce jour. George RR Martin, mieux connu pour avoir créé l’univers de Game of Thrones, a aidé à écrire la trame de fond d’Elden Ring – qui, selon lui, est incroyable. Nous avons certainement creusé ce qui était proposé lors de notre aperçu pratique également.

Le temps nous dira si Elden Ring sera le meilleur de FromSoftware aux yeux des fans, mais pour l’instant, ça a l’air sacrément bon.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.