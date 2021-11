Hier, certains fans de Newcastle ont estimé qu’un homme de 12 millions de livres sterling était « sensationnel »

Photo de George Wood/.

Newcastle United a subi samedi sa septième défaite de la saison de Premier League, mais certains fans réagissant sur les réseaux sociaux ont estimé que Jonjo Shelvey était « sensationnel » contre Arsenal.

Les Gunners ont assuré que le Toon est resté sans victoire avec des buts de Bukayo Saka et Gabriel Martinelli en seconde période.

Newcastle avait menacé de mettre fin à sa terrible course dans la capitale, mais Arsenal a repris son service normal pour maintenir sa course impitoyable à domicile contre les Magpies.

Eddie Howe aurait noté quelques notes positives lors des 45 premières minutes à l’Emirates Stadium.

Eddie Howe à Newcastle est embarrassant

Et le nom de Shelvey figurait probablement souvent, car les yeux du milieu de terrain s’illuminaient chaque fois qu’une balle lâche se présentait à lui.

Shelvey a frappé plusieurs tirs taquins vers le filet d’Arsenal, mais Aaron Ramsdale les a souvent couverts.

Cependant, la signature de 12 millions de livres sterling du Toon à Swansea City en 2016 s’est rapprochée le plus de la plupart des joueurs de United.

Shelvey a décoché un coup précis de 25 mètres à la demi-heure que Ramsdale a dû bien s’étirer pour basculer sur la barre transversale et sortir en corner.

Shelvey enverra plus tard Callum Wilson après que Martinelli ait ouvert l’avance de deux buts d’Arsenal sur Newcastle. Mais l’attaquant n’a pas pu faire tomber le ballon pour tirer.

Les fans de Newcastle louent Shelvey display contre Newcastle

Certains fans de Newcastle réagissant sur les réseaux sociaux ont adoré les efforts de Shelvey pour tenter de mettre fin à leur course sans victoire à Arsenal.

Un supporter a même comparé ses avancées à Steven Gerrard, tandis que d’autres ont également loué sa vision à long terme pour trouver Wilson.

L’affichage de Shelvey à Arsenal a également rappelé les premiers éloges de Howe pour le milieu de terrain après avoir pris en charge à Newcastle.

« Je savais à quel point il avait bien joué contre lui », a déclaré Howe, via Chronicle Live, plus tôt ce mois-ci. « Mais ensuite, lorsque vous travaillez avec lui, vous réalisez qu’il est un technicien incroyable et qu’il peut jouer toutes sortes de passes, longues et courtes. »

Voici donc quelques-uns des messages que les fans de Newcastle ont partagés faisant l’éloge de Shelvey à Arsenal…

Je pensais que Shelvey était probablement notre meilleur joueur, après une très mauvaise performance. – ⚫️Andy⚪️ (@Andy_Ebs4) 27 novembre 2021

Dubravka a été très bon mais Shelvey pour moi. Il a parcouru tout le parc, a eu de très bonnes occasions et a joué de brillantes passes. Bien défendu et systématiquement aussi. – Accursed FM Gaming (@AccursedFMGames) 27 novembre 2021

A été surpris lorsque Howe a distingué Shelvey lors de la conférence de presse d’ouverture. Eh bien, il est la classe de l’équipe là-bas aujourd’hui, à un mile. Cela vous indique où nous en sommes du point de vue du personnel – J’aimerais être un Geordie (@NUFC_US) 27 novembre 2021

Il va y avoir beaucoup de choses à tirer de ce jeu, bonnes et mauvaises. Mais Shelvey a été sensationnel. Technique incroyable. #NUFC – Patrick Hultgren (@pjh9) 27 novembre 2021

Jonjo Shelvey qui envoie des balles à Callum Wilson est en fait une belle vue. #nufc – Bethany Cole (@coleb86) 27 novembre 2021

Shelvey a un autre bon match. Avec un couple de Gerrard comme des grèves. Espérons que nous nous regroupions en seconde période pour garder un peu plus de possession et créer plus d’occasions #nufc – David Hartshorn (@David_H_UK) 27 novembre 2021

Je n’aurais jamais pensé dire cela, mais le renouveau de Jonjo Shelvey est vraiment en train de se produire. Il va lui falloir beaucoup de temps pour sortir de mon esprit de mauvais livres #nufc – Cuisinier (@NUFCcook) 27 novembre 2021

