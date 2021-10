« Hier, j’ai eu le sentiment qu’une erreur nous a laissés sans titre »

11/10/2021

Luis de la Fuente, l’entraîneur espagnol des moins de 21 ans, a offert une conférence de presse avant le match entre ‘la Rojita’ contre l’Irlande du Nord. Lors de cette conférence de presse, l’entraîneur a analysé les objectifs que l’équipe nationale doit surmonter, auxquels il a répondu que: « Nous devons continuer à atteindre les objectifs et cela arrive aussi pour gagner ce match. Vous devez continuer à ajouter trois points supplémentaires et continuer dans cette ligne que nous progressons petit à petit. C’est un long chemin, il y a beaucoup de temps devant nous, mais nous n’avons pas beaucoup d’occasions d’être ensemble non plus, alors nous devons en profiter. Demain est un match important afin de consolider la première position du classement, marquer les distances avec nos fans puis avec l’état d’esprit déjà au mois de novembre. Nous allons essayer d’améliorer nos performances lors du dernier match et bien sûr essayer de gagner. Il faut jouer pour gagner« .

Rotations à l’horizon

Concernant les onze possibles pour le match de demain et les rotations que pourrait faire l’entraîneur des U21, l’entraîneur riojanais a déclaré ceci : « J’aime toujours tourner car j’ai une confiance totale dans les joueurs qui sont appelés, ils sont tous très bons. Chaque fois que je prends la décision d’aligner l’un ou l’autre joueur, je gagne parce qu’ils le font bien et aussi parce que je fais partie de ceux qui pensent qu’il faut changer l’équipe pour lui donner de la fraîcheur, pour donner à chacun un sentiment de sentiment intégré et important au sein de l’équipe. Je suis sûr que demain nous allons faire des changements et je suis sûr que les joueurs qui doivent à nouveau contribuer vont faire un bon match. »

La souffrance contre la Slovaquie et le scénario du match de demain

Concernant le triomphe déchirant du vendredi 8 octobre dernier contre la Slovaquie et le scénario de match que l’entraîneur attend, de la Fuente a commenté ce qui suit : « La souffrance fait partie du sport et du jeu et je pense qu’à ce stade, ils vivent les joueurs, C’est bien pour eux de vivre ces expériences car cela les aide à mûrir et à comprendre que le football n’est pas du tout facile et qu’il n’y a pas de petit rival. Mais évidemment, ce que vous voulez, c’est gagner les matchs sans trop de stress. En tout cas, demain nous essaierons de faire un bon match, repartir satisfait, mais aussi grandir. Nous devons nous améliorer dans tous les aspects car cela fait partie de cette formation. Nous devons nous améliorer à des étapes très rapides car nous n’avons pas beaucoup de temps. »

La possibilité pour les joueurs de faire le grand saut avec l’absolu

Concernant la possibilité qu’ont leurs joueurs de pouvoir faire le grand saut avec la sélection absolue de Luis Enrique, de la source Il a commenté : « C’est une motivation extraordinaire de savoir que l’équipe senior a ses portes ouvertes. car le joueur ne peut pas être plus motivant, alors on vous dit aussi que c’est une réalité car Ils voient les joueurs qui étaient avec eux jusqu’à il y a un mois maintenant avec l’absolu et installés dans cet environnement de consolidation. Cela dépend d’eux, ils doivent comprendre qu’ils ont des outils et des conditions mais qu’ils doivent tout faire de leur côté pour que ce moment arrive. »

L’adversaire de demain, l’Irlande du Nord

Concernant le rival de demain, l’Irlande du Nord U21, le sélectionneur espagnol a commenté : « C’est un adversaire coriace. Sur la scène internationale au final, il y a beaucoup d’égalité. Les rivaux rivalisent très bien. Ce sont des joueurs qui, pour la plupart, évoluent dans le monde professionnel dans différents pays et ont un niveau de compétition très similaire au nôtre. Nous devrons être très bons, très performants pour pouvoir nous imposer à l’Irlande avec la solvabilité la plus élevée possible. Cela se fait en faisant très bien les choses, en ne faisant pas d’erreurs, c’est ce que nous nous pénalisons lors des derniers matchs. Le match de demain ne sera pas facile et c’est ainsi que nous l’avons transmis aux joueurs. »

La polémique de l’Espagne – France

A propos de la polémique qui a surgi lors du match entre l’Espagne et la France en finale de la Ligue des Nations, de la source a déclaré que : « l’interprétation du règlement laisse parfois perplexe même les professionnels. Je n’aurais pas compris qu’il n’avait pas été appelé hors-jeu. Ces situations devraient être simplifiées car comme on laisse tout avec les interprétations au final c’est un peu déroutant, surtout par le professionnel lui-même. Vous devez rechercher une situation dans laquelle vous minimisez totalement les interprétations. Hier, j’ai eu le sentiment qu’une erreur nous a laissés sans titre« .