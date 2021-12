Hier, les fans de Liverpool ont été impressionnés par l’affichage de 43 millions de livres sterling de la star de Man City

Photo de Richard Heathcote/.

Les supporters de Liverpool ont félicité Bernardo Silva après avoir marqué un doublé pour Manchester City lors de leur victoire 3-1 contre Watford samedi.

Au cours de ce qui a été une semaine de gros matchs dans la course au titre, Liverpool et Manchester City sont tous deux arrivés en tête du classement de la Premier League samedi.

Après que Chelsea ait été battu par West Ham lors du coup d’envoi de l’heure du déjeuner, les Reds les ont dépassés dans le classement après avoir marqué un but vainqueur des arrêts de jeu aux Wolves.

Cela a été suivi par les hommes de Pep Guardiola passant devant Watford à Vicarage Road dans la soirée, Silva marquant son troisième but de la semaine.

On parle beaucoup de savoir si l’international portugais est le meilleur joueur de Premier League en ce moment.

Mais cela a été rejeté par les fans de Liverpool, qui ont apprécié la qualité des chaussures de Silva, mais ils ne pensent pas qu’il correspond à la forme de Salah pour le moment.

Le speedster égyptien a recommencé hier car c’est sa passe décisive qui a permis à Divock Origi de quitter le banc pour marquer un vainqueur ultérieur.

Salah est actuellement le meilleur buteur et passeur de Premier League.

Photo de John Powell/Liverpool FC via .

Les fans de Liverpool ont clairement indiqué que le numéro de Silva ne touchait pas à celui de Salah, même s’ils pensent que la star de Man City à 43 millions de livres (Sky Sports) est parfois injouable.

En 15 matchs de Premier League, Salah a inscrit 13 buts et huit passes décisives, soit 19 buts et le même nombre de passes décisives en 20 matches toutes compétitions confondues.

Quant à Silva, il compte sept buts et une passe décisive en 14 matchs de championnat. Il n’a encore trouvé le fond du filet dans aucune autre compétition, y compris lors de cinq matches de Ligue des champions.

Néanmoins, c’est ce que les fans de Liverpool avaient à dire à propos de Silva après sa performance d’hier.

Qu'est-ce qu'ils fument à Man City ??? Oui Bernardo Silva fait une bonne saison mais dire qu'il est le meilleur de la ligue au dessus de Salah qui est le meilleur buteur et qui a le plus de passes décisives est fou…@MoSalah le 👑 @LFC

Sentez-vous sincèrement pour Bernardo Silva. Ce n'est tout simplement pas juste pour lui d'être aussi performant et il doit toujours jouer dans la même ligue que Salah.

Le meilleur milieu de terrain de la planète, ces dernières années, a été Toni Kroos et Kevin de Bruyne. En ce moment, Bernardo Silva est injouable et n°1. Bien sûr, le milieu de terrain est relatif, tous ont des rôles différents, mais Bernardo est tellement efficace et productif.

— 🇵🇸 (@LFCHadouken) 4 décembre 2021