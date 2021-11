Hier matin, le FBI a perquisitionné et perquisitionné le domicile de la greffière du comté de Mesa assiégée, Tina Peters…

Le FBI a perquisitionné quatre maisons, dont celles de la greffière du comté de Mesa, Tina Peters, et de l’ancienne directrice de campagne de Lauren Boebert, Sherronna Bishop, lors d’un raid matinal mardi…

Politique du Colorado

Les autorités fédérales, étatiques et locales ont perquisitionné mardi les domiciles de la greffière du comté de Mesa, Tina Peters, et de trois de ses associés dans le cadre d’une enquête sur des accusations selon lesquelles l’élu aurait été impliqué dans des atteintes à la sécurité de la machine à voter, selon un responsable qui a aidé à mener les perquisitions. (couper) « Nous avons exécuté quatre opérations autorisées par un tribunal fédéral aujourd’hui pour recueillir des preuves dans le cadre de l’enquête sur le bureau du greffier et de l’enregistreur du comté de Mesa », a déclaré le procureur de district Dan Rubinstein à Colorado Politics. « Nous l’avons fait avec l’aide du bureau du procureur du 21e district judiciaire, du bureau du procureur général et du FBI. » (couper) « Le FBI a perquisitionné mon domicile à 6 heures du matin ce matin, m’accusant d’avoir commis un crime », a déclaré Peters sur la chaîne Lindell. « Et ils ont fait une descente dans les maisons de mes amis, principalement des femmes plus âgées. J’étais terrifié. » Elle a ajouté que les autorités « ont utilisé un bélier », détruisant la porte d’entrée de la maison de l’un de ses amis.

Pourquoi ton ami n’a-t-il pas ouvert la putain de porte Tina ?

X

L’employé du comté de Mesa qui pensait que c’était une bonne idée d’autoriser un allié de Mike Lindell à cloner un disque dur du serveur Dominion alors que les caméras de sécurité du bureau étaient éteintes se fait faire une descente dans sa maison par le FBI. https://t.co/A1HGgGM0me – The AZ – abc15 – Data Guru (@Garrett_Archer) 17 novembre 2021

La droite ne cesse de se dire que cette enquête est la preuve d’une dissimulation profonde de l’État…

Washington Post

« En ce moment, ces personnes qui ont fait cela brouillent les pistes, et elles le font très rapidement », a déclaré Sherronna Bishop, une alliée de Peters, à d’autres militants lors d’une vidéoconférence en juin au cours de laquelle ils ont discuté des pressions exercées sur le comté. commis à travers l’État pour retarder leurs mises à jour logicielles. La poste a obtenu un enregistrement de l’appel. En réponse à une demande d’interview, Bishop, une ancienne directrice de campagne de la représentante Lauren Boebert (R-Colo.), a demandé une liste de questions auxquelles elle n’a pas répondu.

Il n’y a aucune preuve à l’appui de leurs affirmations…

Actualités NBC11

David Levine, membre chargé de l’intégrité des élections auprès du fonds non partisan German-Marshall, répond aux allégations soulevées par la greffière et secrétaire du comté de Mesa, Tina Peters (à droite) concernant l’intégrité des élections de 2020 à Mesa Co. (couper) Levine dit qu’il n’y a aucune preuve qu’il y a des divergences avec les résultats des élections de 2020 dans le comté, et que les résultats sont fiables. Il a fait valoir que : « Y a-t-il quelque chose qui suggère que l’équipement de vote ait eu des problèmes qui auraient conduit à ce que les bulletins de vote soient déposés et compilés d’une manière différente de celle que les votes étaient censés être exprimés ? Et encore une fois, je ne vois rien dans le rapport qui le montre. (couper) La juge du 21e tribunal de district judiciaire, Valerie J. Robison, a conclu que Peters et la greffière adjointe Belinda Knisley avaient agi de manière inappropriée dans une affaire civile liée à des enquêtes sur le bureau du greffier et des enregistreurs. Les enquêtes menées par le 21e procureur du district judiciaire Dan Rubinstein (R) et le Federal Bureau of Investigation sur l’affaire sont en cours. La greffière Peters fait également l’objet d’une action en justice liée au fait que les dons de campagne auraient dépassé les limites autorisées et n’aurait pas officiellement déclaré sa candidature en 2022, entre autres accusations. Le bureau du procureur général du Colorado fait office de Sec. de l’avocat de l’État dans ce procès.

C’est juste plus de projection et de déviation…

La sentinelle quotidienne

La greffière du comté de Mesa, Tina Peters, et deux autres personnes sont entrées dans une zone sécurisée de la division électorale dans l’obscurité des jours de nuit avant une mise à niveau prévue du système en mai et ont fait deux copies d’un disque dur d’ordinateur principal en violation des protocoles de sécurité, le secrétaire de Le bureau d’État a annoncé lundi. Peters, le mystérieux Gerald Wood et un employé de haut rang de la division électorale dont le nom n’est pas révélé par The Daily Sentinel pour le moment, sont entrés dans cette zone sécurisée tard dans la nuit du dimanche 23 mai, alors que personne d’autre n’était dans le bureau, dit le bureau du secrétaire d’État. Pendant qu’ils étaient là-bas, les trois auraient fait des copies du disque dur, y compris des copies du logiciel de gestion des élections. Cette information a ensuite été affichée lors d’un symposium sur la fraude électorale organisé par le gars de My Pillow, Mike Lindell, dans le Dakota du Sud, la semaine dernière, dans le but de prouver que l’équipement électoral de Dominion Voting Systems peut être piraté ou falsifié.

Alors, qui est Gerald Wood ?

Washington Post

Un Gerald Wood qui habite près de Grand Junction n’a pas non plus répondu à plusieurs messages laissés sur son téléphone résidentiel. Les enquêteurs n’ont pas révélé s’ils pensaient que Wood était la personne qui avait accédé aux bureaux électoraux. Son compte Facebook montre qu’il a aimé une page : Bishop’s. Le US Election Integrity Plan, un groupe qui a servi de moteur clé aux allégations de fraude électorale dans le Colorado, a publié des copies en ligne de ce qu’il a déclaré être des documents judiciaires liés à l’enquête. Les dossiers ont détaillé une recherche au cours de cette même période de la maison près de Grand Junction où vit Gerald Wood. Les enquêteurs ont saisi des téléphones portables et d’autres appareils électroniques, selon le document. Dans une déclaration à The Post, le bureau du procureur de district a déclaré: « Nous soupçonnons que le document que vous avez vu en ligne fait partie de l’inventaire du mandat de perquisition, mais nous ne pouvons pas confirmer son authenticité car l’affaire est scellée. »

Les esprits curieux veulent savoir…

Montre droite de la côte gauche

La greffière du comté de Mesa, Tina Peters, est entrée dans une pièce sécurisée avec un homme actuellement inconnu qui a pris des photos et des vidéos des mots de passe des machines à voter. Peters a ensuite transmis les informations au promoteur de la théorie du complot et ancien opérateur de 8Chan/8Kun, Ron Watkins. Watkins a utilisé la vidéo des machines pour promouvoir les affirmations de Trump selon lesquelles les élections de 2020 lui avaient été volées. Il a affirmé que la vidéo montrait un « dénonciateur » de Dominion Voting Systems parlant à un autre employé de Dominion expliquant comment accéder à distance aux machines. Mais l’analyse audio de la vidéo semble montrer que c’est en fait Watkins et Peters qui parlent devant la caméra, ce qui signifierait que Watkins a participé à la violation des machines à voter.. (couper) … Une source anonyme qui prétend être un ingénieur du son a envoyé des fichiers audio et vidéo LCRW et une analyse des fichiers sources. Son analyse conclut que les personnes qui parlent dans la vidéo « fuite » de Watkins sont en fait Watkins lui-même et Peters avec leurs voix décalées. (couper) Will Smith, un ingénieur de mastering indépendant formé au studio Masterdisk, lauréat d’un Grammy Award, qui a déjà travaillé avec Orville Peck et Shabazz Palaces, a analysé l’audio pour LCRW afin d’évaluer les conclusions de la source anonyme. La source anonyme a analysé l’audio via le programme d’édition audio open source gratuit Audacity, qui, selon Smith, « a des algorithmes de hauteur très grossiers » et n’est donc pas idéal pour ce type d’analyse. Smith a plutôt utilisé Izotope RX7 Editor pour sa propre analyse. (couper) « Je peux confirmer les conclusions de votre ingénieur. Watkins est plus difficile à identifier mais il semble que ce soit la même personne à mes oreilles et visuellement dans mon logiciel d’analyse », Smith a conclu.

Watkins est actuellement candidat au Congrès en Arizona…

CBS Nouvelles

Ron Watkins, longtemps soupçonné d’être « Q », la figure mystérieuse derrière la théorie du complot QAnon et l’un des principaux fournisseurs de la fausse affirmation selon laquelle les élections de 2020 ont été volées au président Trump, a annoncé cette semaine sa candidature au Congrès en Arizona. (couper) Le 1er district du Congrès de l’Arizona comprend des parties du comté de Maricopa, qui a joué un rôle essentiel dans la mince victoire du président Biden dans l’État. Par la suite, les partisans de M. Trump ont fait des allégations sans fondement sur la fraude électorale, qui ont été réfutées par des audits ultérieurs. Le comté a également été le site d’un examen controversé du scrutin de 2020 ordonné par le Sénat du GOP, qui a été largement critiqué pour sa gestion des bulletins de vote et de l’équipement de vote et son manque général d’expertise dans les audits électoraux. Watkins est un nouveau venu dans le district qu’il espère représenter – il a déclaré à CBS News qu’il avait déménagé en Arizona au cours des trois dernières semaines. (couper) Watkins a annoncé son soutien aux autres républicains candidats aux élections en Arizona, rencontrant récemment Kari Lake, une ancienne présentatrice de presse qui fait maintenant campagne pour le gouverneur de l’Arizona, approuvée par Trump.

Probablement qu’il ouvrira sa nouvelle porte la prochaine fois…

Poste de Denver

Une plainte d’éthique concernant la greffière et enregistreur du comté de Mesa, Tina Peters, peut aller de l’avant, a statué mardi la Commission d’éthique indépendante du Colorado. Anne Landman, militante du comté de Mesa et blogueuse politique, a déposé un grief contre Peters, alléguant que le greffier républicain avait violé la constitution de l’État en sollicitant et en acceptant des cadeaux dépassant la limite annuelle de 50 $, notamment de Mike Lindell, PDG de MyPillow et théoricien du complot électoral de 2020. (couper) Les actions de Peter et d’autres personnes de son bureau, y compris la directrice adjointe Belinda Knisley – qui est en congé et fait l’objet d’accusations criminelles dans une autre affaire – font l’objet d’une enquête par les autorités étatiques et fédérales en lien avec une éventuelle violation de la sécurité électorale. Un procès intenté par le bureau du secrétaire d’État en août a conduit un juge à interdire à Peters et Knisley de superviser les élections du 2 novembre dans le comté de Mesa, mais l’affaire est en cours après les demandes reconventionnelles déposées par Peters et son équipe. Le bureau du secrétaire d’État a déposé une deuxième action en justice contre Peters ce mois-ci concernant des violations présumées du financement de la campagne et des contributions.

Rendez-vous au tribunal…

