HIFI acquiert The Music Fund et présente ses plans d’intégration de la technologie de l’IA

HIFI a acquis The Music Fund en partie grâce à la technologie d’IA de la plateforme de financement des artistes. Crédit photo : Markus Winkler

L’« organisation des droits financiers » de l’industrie musicale HIFI a acquis The Music Fund, qui offre aux artistes des paiements initiaux en échange d’une partie de leurs revenus de streaming.

HIFI, réservé aux membres, a récemment dévoilé son rachat de The Music Fund (TMF) – ainsi que les détails de la transaction, à l’exception du prix de vente. Pour référence, TMF a été fondée en 2017 et a connu une augmentation du nombre d’utilisateurs l’année dernière, car les mesures de verrouillage COVID-19 empêchaient les musiciens de se produire en direct et de gagner leur vie.

En bref, The Music Fund permet aux artistes qui gagnent 5 000 $ ou plus grâce à la diffusion en continu chaque année de vendre un pourcentage (que les artistes choisissent) de leurs revenus de redevance principale pendant une période de deux ans. TMF verse alors un paiement forfaitaire – et non un prêt ou une avance, sans obligation de la part du bénéficiaire – et les droits de la chanson reviennent au créateur à la fin de la fenêtre convenue.

HIFI, dont le siège est à New York, offre en revanche à ses membres – « toute personne qui tire des revenus de redevances musicales est un bon candidat pour rejoindre » – « le soutien et les solutions dont ils ont besoin pour atteindre la transparence et l’indépendance financières », selon le site Internet de la plateforme. Ledit soutien et ces solutions comprennent des événements, des ateliers et des « produits et services financiers personnalisés ».

De retour à l’achat de The Music Fund par HIFI, les supérieurs de l’ancienne entité cherchent spécifiquement à intégrer et à s’appuyer sur l’IA qui permet aux artistes de demander et de recevoir un financement en environ 24 heures via TMF, simplement en entrant leurs détails de redevance et préféré termes sur le site Web du service, par PYMNTS.

Le co-fondateur et PDG de Music Fund, John Funge – anciennement directeur de la science des données pour Winton – devrait rejoindre l’équipe HIFI en tant que directeur de la technologie, avec le co-fondateur et CTO de TMF Thomas Jerde (auparavant un scientifique principal des données et directeur R&D pour Knack.it) en tant que vice-président de la science des données de HIFI.

Notamment, la vente de TMF à HIFI marque le troisième accord de grande envergure dans l’industrie musicale impliquant des sociétés axées sur l’IA au cours de la semaine dernière environ. Hier, le moniteur de lecture de chansons Utopia Music a acquis Musimap, une entité d’analyse et de classification musicale basée sur l’IA et soutenue par Quincy Jones, par exemple. De plus, le label d’IA Snafu Records a récemment levé 6 millions de dollars auprès d’investisseurs, dont Agnetha Fältskog d’ABBA, à la suite d’un tour de table de 3 millions de dollars en février 2020.

Dans d’autres nouvelles d’acquisition et de collecte de fonds, Bandzoogle a acheté le service de création de sites Web DJ SoundJam cette semaine, tandis que la start-up de licence musicale Lickd a reçu 7 millions de dollars de soutien de Warner Music et d’autres. Enfin, la plateforme de billetterie et de découverte musicale DICE a annoncé l’achèvement d’une série C “jusqu’à 122 millions de dollars”.