Higgins, Laprovittola, Hayes et Abrines rejoignent la pré-saison

23/08/2021 à 17h56 CEST

joueurs du Barça Cory Higgins, Nicolás Laprovittola, Nigel Hayes et Alex Abrine a subi un examen médical et a rejoint la pré-saison de l’équipe du Barça lundi, dans la deuxième semaine de travail pour les hommes de Sarunas Jasikevicius.

Abrines et Laprovittola ils ont eu une semaine de vacances de plus que leurs pairs en raison de leur participation aux Jeux Olympiques, Higgins assisté à une affaire personnelle avec la permission du club et Il y a, pour sa part, a officialisé sa signature pour l’équipe catalane il y a à peine 24 heures.

Tant la base argentine Laprovittola comme l’attaquant nord-américain Il y a Ils ont bouclé lundi avec la visite médicale la dernière étape qui leur restait pour être définitivement liés au Barça.

Les quatre joueurs sont déjà aux commandes de Sarunas Jasikevicius et ils se rendront ce mardi avec le reste de leurs coéquipiers à la concentration de pré-saison qui se déroulera du 24 au 31 août dans la ville andorrane d’Encamp.

Là, avec en plus Laprovittola et Il y a, les quatre signatures du Barça coïncideront pour la nouvelle saison, puisque les deux autres, le pivot Sertac Sanli et la base-escorte Rokas Jokubaitis, ils ont débuté la pré-saison mardi dernier avec le reste de l’équipe.

Le Barça jouera ses premiers matches amicaux dans le pays pyrénéen, d’abord contre Morabanc Andorre, le 26 août, puis contre le français Limoges, le 30 août.

Les Catalans joueront plus tard, les 4 et 5 septembre, en Ligue catalane, qu’ils ouvriront contre Joventut de Badalona, ​​avant de participer les 11 et 12 septembre à la Supercoupe d’Endesa.