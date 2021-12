« Higgins se joint petit à petit, c’est une excellente nouvelle »

29/12/2021 à 21h00 CET

L’entraîneur du Barça Sarunas Jasikevicius a reconnu ce mercredi en avant-première du match d’Euroligue sur le court de Bitci Baskonia que le retour à la convocation de l’escorte Cory Higgins, absent depuis le 4 novembre en raison d’une blessure au dos, est une « bonne nouvelle ».

« Cory (Higgins) rejoint lentement l’équipe. Voyons comment vous vous sentez dans les prochaines 24 heures, mais c’est une excellente nouvelle & rdquor;, a déclaré le sélectionneur à propos du joueur américain, qui a effectué une partie de l’entraînement de mardi avec le reste du groupe.

Jasikevicius a précisé que ce jeudi à la Buesa Arena le Barça devra tirer les leçons de la défaite qu’il a subie face à l’équipe basque le 5 décembre au Palau Blaugrana (78-91), puisque «Nous ne nous sommes pas branchés, ils n’ont pas dominé et ils ont marqué 30 points faciles aux rebonds et sur la pause rapide & rdquor;.

«C’est une équipe qui, lorsqu’elle est très motivée, joue à un niveau élevé. C’est un match d’Euroligue, loin de chez soi et sur un terrain chaud. Ça va être très difficile & rdquor;, a résumé le Lituanien.

Mirotic : « Nous avons fait un pas en avant »

Pour sa part, l’attaquant Nikola Mirotic a reconnu que «il n’y a pas de jeu facile, surtout avec autant de victimes & rdquor;, même s’il a assuré que si le Barça a réussi à enchaîner neuf victoires consécutives en Euroligue c’est parce que pour leurs joueurs « il n’y a pas d’excuses ».

« Les gens font un pas en avant et nous parvenons à gagner. est le chemin à parcourir. Il faut toujours en vouloir plus. Nous savons où nous sommes et ce que l’on attend de nous. Il n’y a pas d’excuse. Si nous avions pensé à des excuses, nous n’aurions pas remporté neuf victoires d’affilée, donc nous ne pensons toujours pas aux victimes même si nous en sommes conscients & rdquor;, a expliqué Mirotic.

Enfin, l’espagnol-monténégrin a célébré le retour à l’appel de Cory Higgins, qu’il a défini comme « un acteur clé & rdquor; et celui qui « a beaucoup manqué au Barça aussi bien sur le terrain qu’en dehors & rdquor; d’elle, puisque « chaque joueur que nous avons de retour est un grand plus pour nous & rdquor;, a expliqué Mirotic