High Caliber est la quatrième et dernière saison de Rainbow Six Siege Year 6, avec le nouvel opérateur Thorn

La quatrième et dernière saison de Rainbow Six Siege L’année 6, High Calibre, a été révélée et est désormais disponible sur le serveur de test.

La nouvelle saison arrive avec l’Opératrice, Brianna « Thorn » Skehan, originaire d’Irlande et équipée de Razorbloom Shells et de la nouvelle arme, l’UZK50Gi.

Les obus Razorbloom de Thorn sont des dispositifs de proximité jetables qui, une fois déclenchés, déclenchent une détonation chronométrée. Si les joueurs ennemis ne sortent pas de la zone d’effet à temps, ils subiront des dégâts à la fin du temps imparti. Thorn est un opérateur blindé moyen à vitesse moyenne qui peut être équipé du nouveau UZK50Gi ou du M870 comme arme principale et du 1911 TACOPS ou du C75-AUTO comme arme secondaire.

Vous pouvez en apprendre plus sur Thorn à travers sa biographie ici.

Outre le nouvel opérateur, la carte de l’Outback retravaillée et de nombreuses autres mises à jour telles que l’équilibrage et le choix des couleurs de l’équipe.

En ce qui concerne la carte de l’Outback, vous constaterez qu’elle a été reconstruite pour améliorer l’équilibrage et le confort du joueur. Le bâtiment principal et son extérieur ont été modifiés. Cela permet aux attaquants de créer et d’exécuter des stratégies plus efficaces. De plus, de nouveaux murs extérieurs souples ont été ajoutés tandis que certaines zones ont été rénovées pour éliminer les déchets et offrir de meilleures lignes de vue.

Les mises à jour fournies avec High Caliber incluent la possibilité de choisir les couleurs de l’équipe entre le bleu, l’orange ou le rouge. Les mises à jour d’équilibrage couvrent les drones de Finka, Echo et Mozzie, la mise à jour des caméras pare-balles et une nouvelle règle pour les caméras placées à l’extérieur.

De nouvelles fonctionnalités de personnalisation ont été appliquées aux cartes des opérateurs, aux danses de victoire, aux couleurs, etc., et il existe un nouveau HUD. Une nouvelle version du mode Streamer a également été lancée en douceur pour un nombre limité de créateurs, et elle arrivera au cours de la saison.

Comme mentionné ci-dessus, le serveur de test pour High Caliber est en ligne et le format a été mis à jour et sera désormais ouvert à trois moments distincts tout au long de la saison. Le contenu sera également divisé en trois versions différentes : le serveur de version saisonnière qui contient le contenu qui sera expédié avec la saison, la version du serveur Lab qui comprend du contenu expérimental qui sera utilisé pour tester les fonctionnalités en début de production et le serveur qui contient la version d’équilibrage ainsi que l’opérateur et d’autres modifications d’équilibrage.

Et enfin, du 12 au 15 novembre, vous pouvez gagner deux fois plus de points Battle Pass.