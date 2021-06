‘High on The Hog’ retrace l’incroyable histoire et l’influence de la nourriture afro-américaine ⋆ .

Le week-end dernier, je me suis consacré pendant plus de cinq heures à une merveilleuse docuserie sur Netflix. High on the Hog est basé sur le livre de 2011 de Jessica B. Harris. Il suit le gastronome et fondateur du magazine Whetstone, Stephen Satterfield, à travers l’histoire de l’influence afro-américaine sur la cuisine américaine. Stephen commence son voyage au Bénin, en Afrique de l’Ouest avant de retracer les nombreux voyages de la culture culinaire africaine à travers les États-Unis. Dans une interview avec The Today Show, Stephen dit qu’il a fait les docuseries pour mieux comprendre le monde qui l’entoure. Stephen poursuit en expliquant comment le mariage des légumes et légumineuses africains et de la cuisine européenne et indigène est né. Vous trouverez ci-dessous plus d’informations sur High on the Hog de NBC News:

“Nous attendons depuis de nombreuses années un examen sérieux des contributions des Noirs à la culture alimentaire aux États-Unis”, a déclaré Stephen Satterfield, animateur de l’émission, à Sheinelle Jones de TODAY. “En fin de compte, ce dont nous parlons est une chronique de notre identité”, a-t-il ajouté. «Très souvent, dans notre pays, le rôle et l’impact des Noirs ont été effacés de l’histoire. Et nous savons que ces histoires ont un pouvoir immense. « J’aime la nourriture, dit-il. «Cela m’a vraiment amené à un lieu de curiosité plus profonde. J’ai vraiment commencé à y voir un moyen de mieux comprendre le monde qui m’entourait. Et vraiment l’histoire des êtres humains. Un clip de l’émission comprend une interview avec une femme qui vient de “l’une des grandes familles de traiteurs noirs de Philadelphie” et dont la famille a aidé à populariser le macaroni au fromage aux États-Unis, par exemple. « High on the Hog » est basé sur un livre du même nom publié en 2011 par le Dr Jessica B. Harris, historienne de l’alimentation primée. Harris a déclaré AUJOURD’HUI qu’elle était immédiatement d’accord avec l’idée du spectacle. « Nous avons mis la table et souvent préparé le repas et récolté la nourriture », a-t-elle déclaré. «Donc, à ce stade, il semble que nous ayons une place à la table, et nous le méritons certainement. Et ça a été long à venir. « Ils ont apporté du riz. Les ignames. Pois. Haricots. Haricots à oeil noir. Fèves. Toutes ces choses qui nous rejoignent maintenant sont des choses qui sont venues avec nous », a déclaré Harris à Satterfield dans une scène. « C’est ainsi que notre nourriture et leur nourriture se rejoignent. »

[From NBC News]

Je voulais Netflix et Chill sans un gars le week-end dernier. Quand j’ai vu que High on the Hog mettait en vedette beaucoup de Noirs et que de la nourriture était impliquée, j’ai été vendu. Regarder cette émission a été les cinq meilleures heures de la dernière année de ma vie. Retracer le voyage culinaire afro-américain à travers le Bénin puis la Caroline du Sud, la Pennsylvanie, la Virginie et le Texas est l’un de mes passe-temps préférés. Je suis ami sur Internet avec Michael Twitty, auteur de The Cooking Gene, depuis des années après l’avoir découvert lors de recherches familiales. L’amour de Michael pour l’histoire en ce qui concerne la nourriture et la façon dont l’Afrique a influencé la nourriture en Amérique m’a amené à faire près de dix ans de recherche. Dans la plupart des cas, je lisais les histoires, mais les voir visuellement les rendait plus réelles.

Il est triste que l’influence prolifique des Afro-Américains sur la société américaine soit toujours effacée. Je suis donc content que cette docuserie ait été faite. Semblable à l’auteur Jessica Harris, j’ai commencé à faire la corrélation entre la nourriture américaine et les plats dans certaines parties de l’Afrique de l’Ouest pendant que je voyageais. La première fois que j’ai fait du riz jollof nigérian, j’ai réalisé qu’il avait le goût de la base de jmbalaya sans les fruits de mer.

Ma seule plainte à propos de l’émission était que les femmes noires chefs et cuisinières n’étaient pas présentées. Oui, les femmes ont été interrogées, mais elles ont été interrogées en conjonction avec une histoire sur les membres de la famille, et non pas en train de préparer un repas et d’expliquer d’où venait la nourriture. Et puisque tous les hommes de la série reconnaissent qu’ils ont appris à cuisiner par leur mère ou les femmes du quartier, les femmes auraient dû être présentées dans au moins un des épisodes. J’espère que Netflix continuera à produire des émissions comme High on the Hog. En tant que accro à l’histoire, cela m’encouragera certainement à conserver mon compte Netflix.

Crédit photos : Netflix