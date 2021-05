‘High Priestess Of Soul’: Le R&B spirituel de Nina Simone

Nina simone a été largement salué comme une source d’inspiration à l’ère des droits civiques. Il est donc d’autant plus poignant qu’une grande partie de sa production enregistrée, en particulier dans les années 1960, n’a pas toujours été passée du R&B au public populaire comme on pouvait s’y attendre. Un de ces exemples remonte au 29 avril 1967. C’est à ce moment-là qu’elle a fait le tableau de la soul avec un album qui ne faisait pas du tout les best-sellers pop, High Priestess Of Soul.

Écoutez High Priestess Of Soul en ce moment.

La grande auteure-compositrice-interprète de Caroline du Nord a en fait fait ses premières apparitions dans les charts pop de Billboard. Ils sont venus avec les albums live Nina At Newport (1961) et Nina Simone In Concert (1964). Sa première entrée avec un album studio était avec I Put A Spell On You, en juin 1965, qui a grimpé au n ° 99.

‘Pastel Blues’ de Nina

Billboard n’a publié son premier tableau d’albums R&B qu’au début de 1965, et ce dernier LP n’y figurait pas. Puis vint Pastel Blues, qui n’atteignit que le n ° 139 sur la liste pop, mais était le plus grand joueur de longue date de R & B qu’elle ait jamais eu, culminant au n ° 8. Cet album comprenait des morceaux clés tels que «Nobody Knows You When You’re Down And Out», «Sinnerman» et son interprétation singulière de «Strange Fruit».

Les albums suivants ont fait les charts pop ou soul mais, curieusement, pas toujours les deux. La High Priestess Of Soul mentionnée ci-dessus n’était nulle part sur le marché des crossover, mais est entrée dans les LP R&B les plus vendus au n ° 29. Il a passé une semaine supplémentaire dans la même position avant de disparaître du graphique.

“ Une humeur d’âme qui colle vraiment ”

Une publicité commerciale de Philips Records pour l’album proclamait “Nina comme vous la voulez – avec une âme!” La revue Billboard a avoué que Simone «… fait son excellent travail habituel, mais cette fois ajoute une humeur d’âme qui colle vraiment.»

Le disque contenait des versions de Nina de chansons gospel et soul-pop, avec deux compositions de sa part («Take Me To The Water» et «Come Ya») et même une version de Chuck Berry«Bel homme aux yeux bruns». Le morceau de clôture, «I Love My Baby», a été écrit par le mari de l’époque du chanteur, Andy Stroud.

Grande prêtresse de l’âme peut être acheté ici.

Écoutez le meilleur de Nina Simone sur Apple Music et Spotify.