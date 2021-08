‘High School Musical 2’ est le meilleur de la trilogie 10z viral

The Godfather Part II, The Empire Strikes Back, Terminator 2, The Dark Knight : tous des films emblématiques et primés avec un point commun : il s’agit du deuxième volet de leur série respective. Ce n’est un secret pour personne que dans certaines des franchises les plus prestigieuses du cinéma, le deuxième film est le meilleur, et High School Musical ne fait pas exception.

Bien que la trilogie de Disney Channel (quadrilogie, si vous incluez Sharpay’s Fabulous Adventure) ait été privée de distinctions prestigieuses comme les Oscars ou les Golden Globes, les films restent des pièces emblématiques de la culture pop des années 2000, et le débat continue de faire rage sur : « Quel est le meilleur Film musical scolaire ?

Alors que les puristes pourraient prétendre que l’original n’a jamais été dépassé, ou que ceux qui sont éblouis par des budgets plus importants et des numéros élaborés prétendront que High School Musical 3 règne en maître, les intellectuels parmi nous savent que High School Musical 2 a toujours été et sera toujours le meilleur de la série. . Alors, pour célébrer le 14e anniversaire de HSM2, que faire d’autre à part prouver une fois pour toutes que High School Musical 2 est le plus fort du lot ?

Un bref résumé pour les non-initiés (cependant, si vous n’avez pas vu HSM2, mettez une épingle dans cet article et dirigez-vous vers Disney + pour le diffuser immédiatement). High School Musical 2 reprend à la fin de l’année scolaire East High, où Troy, Gabriella et le reste des chats sauvages s’attendent à un été amusant de chant, de danse, de basket-ball, de romance pour adolescents.

Leur été semble bien commencer, jusqu’à ce qu’ils se rendent compte que le luxueux Lava Springs Country Club, où ils ont tous leur emploi d’été, appartient à Sharpay Evans (la reine des abeilles de l’école) et à sa famille. Alors que les Wildcats naviguent pour travailler pour la diva Sharpay et le manager étouffant M. Fulton, Troy remet en question ses projets après le lycée et Gabriella remet en question sa relation avec Troy, le tout, bien sûr, dans le contexte des préparatifs du spectacle de talents Lava Springs Stardazzle. , où les Wildcats et les enfants Evans espèrent remporter la victoire.

Là où le premier film High School Musical est chargé d’établir la dynamique entre le casting assez important de la franchise, et HSM3 passe la majeure partie de son temps d’exécution à invoquer la nostalgie et à réfléchir sur les deux films précédents, High School Musical 2 n’a pas la pression d’introduire des personnages ou en leur donnant un envoi sincère, et par conséquent, le film est libre d’explorer un certain nombre de relations interpersonnelles compliquées et entrelacées entre ses acteurs, offrant un récit bien rythmé qui explore non seulement la relation et les soucis de carrière de Troy et Gabriella, mais aussi les espoirs, les rêves et les relations entre son ensemble plus large.

Le premier film a laissé Troy et Gabriella à la manière classique et cinématographique de la comédie musicale Et ils vivent heureux pour toujours, mais HSM2 met leur relation à l’épreuve: pas seulement à cause de l’ingérence de Sharpay, mais en examinant plus en profondeur les différences fondamentales entre nos deux protagonistes, et aux pressions sociétales sur les deux qui menacent de séparer leur relation.

Un tel regard multiforme sur le fonctionnement interne de la relation de Troy et Gabriella s’étend également au reste de la distribution dans son ensemble – chaque personnage a la possibilité de briller et de se développer au-delà de l’archétype ou du moule qu’ils représentaient initialement dans le premier film. Sharpay est peut-être le meilleur exemple de ce phénomène : bien qu’elle soit certainement toujours à la hauteur de ses manières complices et travaille à chaque instant pour saper Gabriella et le reste des chats sauvages, nous en apprenons également plus sur sa vie de famille, sommes présentés à ses parents, et aller beaucoup plus en profondeur en ce qui concerne sa relation avec Ryan.

Et bien qu’elle le fasse peut-être dans une tentative malheureuse de gagner le cœur de Troy, nous voyons également Sharpay utiliser son privilège pour aider les autres : voyant qu’il a du mal à trouver un moyen de payer ses études, elle tire les ficelles dans les coulisses pour obtenir Troy a été promu à Lava Springs et lui a valu une bourse d’études athlétique potentielle avec l’Université d’Albuquerque.

Sharpay n’est pas le seul Evans à se développer davantage dans HSM2. personnage à part entière à part entière, en particulier en ce qui concerne son amitié avec Gabriella et sa relation compliquée avec le jock Chad Danforth.

Lorsque Ryan arrive enfin à sortir de l’ombre en forme d’étoile de sa sœur, il devient l’un des meilleurs personnages de la franchise : remarquablement spirituel, altruiste et apprécié, malgré le fait que la majorité de ses camarades de classe méprisent sa sœur. Ryan n’a aucun scrupule à s’attirer la colère de sa sœur en aidant les Wildcats à tenter de remporter le concours de talents, et il fait preuve de la même audace ouverte d’esprit lorsqu’il gagne Chad Danforth dans l’un des meilleurs numéros (et les plus homoérotiques) du film : ne danse pas.

Le numéro sur le thème du baseball à haute énergie (chorégraphié par le réalisateur Kenny Ortega) est l’un des airs les plus accrocheurs de toute la franchise, et seulement une demi-douzaine de numéros musicaux qui contribuent à l’autre raison majeure pour laquelle High School Musical 2 est le meilleur dans la série : la musique. Bien sûr, chaque film a une poignée de numéros emblématiques : le premier film nous a donné des chansons légendaires comme “Stick to the Status Quo” et “We’re All In this Together”, et “I Want It All” de HSM3 est un spectacle fastueux ressortir.

Mais la musique de High School Musical 2 (bien que peut-être pas aussi immédiatement reconnaissable que l’original) est à un autre niveau : le film n’a pas un seul maillon faible dans sa bande originale, et chaque numéro est une mélodie qui frappe sans effort. dans le récit tout en offrant une variété de genres et de chorégraphies.

Nous avons démarré avec “What Time Is It”, qui est sans aucun doute le meilleur numéro d’ouverture de la franchise – et une chanson qui joue encore aujourd’hui dans les haut-parleurs des écoles du monde entier le dernier jour avant les vacances d’été. Cela est suivi par “Fabulous”, le premier solo de Sharpay dans la série et un hymne de diva emblématique qui présente une chorégraphie de ballet aquatique inspirée d’Esther Williams, et Ryan jouant d’un piano à queue rose au milieu d’une piscine tout en portant un smoking – ce qui ne va pas amour?

De là, nous obtenons “Work This Out”, qui intègre des percussions uniques basées sur la cuisine à la Stomp, le “I Don’t Dance” susmentionné (qui présente un échange de tenue désormais notoire entre Chad et Ryan), et l’angoisse de Troy- monté en solo “Bet On It” qui a inspiré cette vigne emblématique et une récréation coup pour coup par Trisha Paytas.

Le film se termine par l’hymne d’ensemble édifiant “Everyday” et le numéro obligatoire de la fête de la piscine “All For One” (qui présente un camée clignotant et vous manquerez de Miley Cyrus), et qui pourrait oublier “Humuhumunukunukuapua ‘a’, la performance de rêve fébrile de Sharpay, Ryan et d’un Troy profondément inconfortable qui a été coupé du film original mais qui perdure comme une scène supprimée fascinante.

Il peut avoir le statut de changement culturel de l’original ou invoquer toute la nostalgie de HSM3, mais l’examen réfléchi et multidimensionnel de High School Musical 2 sur l’agitation intérieure de Troy, se concentre sur le développement de Sharpay, Ryan et le reste de l’East High Ensemble , et une bande-son qui ne se trompe pas, tout se combine pour créer une tempête parfaite de plaisir estival, de nostalgie des années 2000 et de romance adolescente charmante sans effort. Dès la seconde horloge surdimensionnée de Mme Darbus, High School Musical 2 offre les plus grands rires et les meilleures chansons de la franchise, consolidant ainsi son statut de seul film High School Musical à tous les gouverner.

