High School Musical: The Musical: The Series: 6 raisons pour lesquelles vous devriez lui donner une chance

Les différentes prises sur les personnages originaux sont un changement bienvenu dans HSM: The Musical: The Series

Avant que vous ne demandiez, non, Troy, Gabriella et tout le monde ne sont pas là. Car encore une fois, ce n’est pas une continuation de la série originale. Il s’agit d’un spectacle où High School Musical existe sous forme de film, et il suit l’histoire des étudiants qui A) vont à l’école réelle High School Musical a été filmé et B) aiment les films et veulent mettre la comédie musicale à leur école. Mais, dans High School Musical: The Musical: The Series, nous avons de nouveaux personnages qui se sentent encore plus compréhensibles et c’est un changement bienvenu.

Nous avons Nini, une passionnée de théâtre musical avec un cœur d’or et la voix d’un ange. Nous avons Ricky, un jeune homme qui traverse des problèmes personnels à la maison et à l’école. Nous avons même un mâle Sharpay, sous la forme de Seb, et il le tue. C’est un changement bienvenu par rapport à la production typique de High School Musical.