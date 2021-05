High School Musical: The Musical: The Series: Classement de chaque chanson originale de la saison 1 du Disney + Show

5. I Think I Kinda, You Know (Nini Version) – Episode 1, The Auditions

Bien que Ricky entend bien avec son interprétation, Nini d’Olivia Rodrigo chante mieux sa propre chanson «I Think I Kinda, You Know» dans les premières minutes de la série lorsqu’elle montre à son petit ami Ricky la chanson après l’avoir postée sur ses réseaux sociaux pour la prononcer son amour pour Ricky. C’est un moment doux qui nous rattrape sur la relation mignonne de Ricky et Nini avant qu’ils ne se séparent. Comme vous vous en souvenez, quand Ricky entend «Je t’aime» de Nini dans la chanson, il se fige et panique, provoquant la fin brutale de leur relation.