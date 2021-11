Higher Reign Music lance HR Music Distro – Pourquoi c’est important

Le distributeur et label indépendant canadien Higher Reign Music lance sa propre plateforme d’autodistribution. HR Music Distro donne une nouvelle tournure à la distribution de musique numérique avec des contrats évolutifs pour les artistes indépendants du monde entier.

Ce qui suit a été développé en collaboration avec Higher Reign Music, un fier partenaire de DMN.

HR Music affirme que le programme de l’incubateur offre aux artistes un accord équitable à tout moment de leur carrière. Ce service est associé à une autodistribution non exclusive dans plus de 100 magasins, à des partages de paiement avec des collaborateurs, à des liens de pré-enregistrement et à une grande variété de solutions d’artistes pour se commercialiser et commercialiser leur musique.

Qu’est-ce que HigherLVL ?

HR Music Distro offre aux artistes un moyen de « passer au niveau supérieur » après avoir distribué leur musique à l’aide de la plate-forme. La plateforme HigherLVL propose des offres de distribution exclusives aux artistes qui peuvent être mises à niveau à tout moment. Actuellement, le programme HigherLVL comprend trois niveaux différents – proposés lorsque les artistes atteignent des jalons spécifiques.

Le cofondateur de HR Music, Antoine Regniere, appelle ces offres «juste à temps». « Ils arrivent juste au moment où les artistes en ont besoin pour pousser plus loin ; ni trop tôt, ni trop tard, mais juste à temps », a déclaré Regniere à Digital Music News.

« Cela permet aux artistes non seulement d’optimiser leurs gains, mais aussi de minimiser leurs pertes en gérant mieux les risques, ce qui se traduit à son tour par des profits maximisés et de l’argent dans leur poche tout au long de leur voyage avec nous », poursuit Regniere.

Une fois qu’un artiste fait partie du programme HigherLVL, il a accès à une équipe d’A&R, de marketing, d’administration des droits et d’autres services de label traditionnellement réservés exclusivement aux artistes d’enregistrement signés.

Les artistes peuvent également être admissibles à un financement pour différents aspects de leurs projets. Cela peut inclure le financement de vidéoclips, le soutien à des tournées ou d’autres idées créatives, ou encore, selon le niveau, des avances sur les redevances futures. Les artistes sont choisis pour le programme HigherLVL dans le cadre d’un processus sélectif – mais tous ceux qui distribuent leur musique avec HR Music Distro sont automatiquement inscrits dans le processus de sélection en cours.

« L’objectif est de rendre cela facile à comprendre pour les artistes, afin que vous obteniez différents niveaux – comme vous le feriez dans un jeu vidéo », a déclaré le co-fondateur Steeven Leblanc à Digital Music News. « Vous débloquez plus de fonctionnalités et d’avantages après avoir atteint des jalons spécifiques. Plus vos chansons sont performantes, plus le niveau que vous atteignez est élevé et meilleur est votre accord – aussi simple que cela ! »

Le label indépendant Higher Reign a déclaré que cette approche de l’autodistribution avec HR Music Distro était attendue depuis longtemps.

Le label a été fondé en 2009 et a atteint deux records d’or, le Top 40 des hits Billboard, et a aidé des artistes indépendants à atteindre plus de 100 millions de streams au total. Leblanc dit que l’industrie évolue rapidement et que les artistes gagneraient à conclure des accords qui changent avec eux.

« L’industrie évolue si rapidement en ce moment », a déclaré Leblanc à Digital Music News. « Nous pensons que les artistes doivent bénéficier d’accords juste-à-temps aussi évolutifs pour suivre leur carrière musicale en évolution rapide, par rapport aux contrats d’enregistrement traditionnels qui sont de moins en moins adaptés de nos jours. »

Les artistes intéressés par une nouvelle approche de la distribution musicale peuvent visiter www.hrmusicdistro.com pour en savoir plus.