Highgrove House : faites une visite privée dans les jardins du prince Charles | Royale | Nouvelles

Parmi les autres points forts de la tournée, citons l’Arboretum, créé à Highgrove il y a près de 30 ans, avec l’un des favoris du prince Charles, les magnolias.

Le jardin du cadran solaire est également remarquable comme étant le premier jardin créé par le duc de Cornouailles lorsqu’il a acheté sa maison du Gloucestershire.

Le design restant pour la plupart le même tout au long de son histoire, l’attraction principale ici est le cadran solaire en pierre qui était un cadeau de mariage pour le prince Charles et Diana, princesse de Galles.

Pour célébrer le 40e anniversaire du lancement caritatif du Prince’s Trust, 40 000 perce-neige ont été plantés aux côtés d’autres fleurs aux couleurs vives pour attirer les abeilles pour la pollinisation.

Le New Cottage Garden mélange les styles de jardinage anglais anciens et nouveaux, avec un thème jaune, rose et bleu notable et des mûriers noirs.

Après avoir découvert l’histoire et les inspirations du design, les visiteurs peuvent dîner dans le joli cadre du salon de thé Orchard.

