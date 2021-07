“High’n’Dry”: comment Def Leppard a laissé la compétition bloquée

Déf LeppardLes débuts exubérants de 1980, On Through The Night, ont été très prometteurs et ont donné un succès inattendu dans le Top 20 britannique, mais son suivi accompli, High’n’Dry, a dissipé tout doute persistant que ces Yorkshiremen résilients étaient là pour le long terme .

Écoutez High’n’Dry maintenant.

Au cours de leurs années de formation à la fin des années 70, Leppard – aux côtés de Iron Maiden et saxon – est devenu l’une des propriétés les plus chaudes à émerger d’après ce que le journaliste de Sounds, Geoff Barton, a surnommé la New Wave Of British Heavy Metal (alias NWOBHM) : une nouvelle race de groupes de hard rock britanniques qui adoraient la coupe et la poussée anthémiques des icônes rock classiques des années 70 telles que Mince Lizzy, Led Zeppelin, et UFO, mais aussi l’attitude et l’agressivité brute du punk.

Inévitablement, ces influences ont alimenté l’ADN de On Through The Night de Leppard : une capture studio sans fioritures de l’ensemble live qu’ils avaient affiné au cours de 18 mois de concerts solides, qu’ils ont joué avec une intensité à la Ramones avec l’aide de Sabbat noir/Judas Priest producteur Tom Allom.

Une série de critiques positives (dont une de Rolling Stone suggérant que « non seulement ils respectent leurs aînés, mais ils se sont également inspirés de leurs pairs de la nouvelle vague ») a confirmé que Leppard était sur la bonne voie, mais le groupe a réalisé qu’il avait encore besoin de passez à la vitesse supérieure pour vous connecter au niveau international.

En conséquence, le quintette de Sheffield s’est tourné vers un nouveau producteur, le sud-africain Robert John « Mutt » Lange, dont les crédits comprenaient The Boomtown Rats, The Motors et, plus récemment, Back In Black, influent et multi-platine d’AC/DC. . Connu pour son approche méticuleuse de son métier, la contribution de Lange allait bientôt avoir un effet significatif sur le cours de la carrière de Def Leppard, mais ses méthodes disciplinées ont d’abord forcé ses nouvelles charges à s’adapter de manière assez spectaculaire.

« C’était presque comme la discipline de l’armée, mais il a obtenu d’excellentes performances de tout le monde que nous n’aurions jamais eues autrement », se souvient le chanteur Joe Elliott en 2014. « Mutt Lange était un grand capitaine, un grand leader. Nous étions sans gouvernail et il nous a donné une direction, ce dont nous avions désespérément besoin. »

Au cours des sessions High’n’Dry aux Battery Studios de Londres, le groupe et leur nouveau producteur ont minutieusement disséqué, réarrangé et même réécrit de manière significative le matériel qu’ils avaient préparé, mais l’album résultant n’en était que meilleur. .

En effet, High’n’Dry s’est avéré être le disque où le son distinctif de Def Leppard et de tueur d’arène s’est matérialisé pour la première fois. Leur confiance et leur verve retrouvées étaient évidentes, qu’ils s’entassent dans des hymnes à indice d’octane élevé (“Let It Go”, “You Got Me Runnin'”, “On Through The Night”) ou qu’ils maîtrisent des décors complexes tels que le “Another Hit And Run” et la ballade grand écran magnifiquement conçue “Bringin’ On The Heartbreak”, qui s’est transformée en une ambitieuse coda instrumentale “Layla”, “Switch 625”.

Logé dans une pochette énigmatique conçue par l’artiste Hipgnosis Storm Thorgerson, High’n’Dry a de nouveau abordé le Top 30 britannique après sa sortie, le 11 juillet 1981, mais le soin et l’attention que Lange et le groupe ont prodigués sur “Bringin’ On The Heartbreak ” les a également récompensés avec leur premier avant-goût de l’appel de masse aux États-Unis. Son mémorable film promotionnel réalisé par Doug Smith est devenu l’un des premiers vidéoclips à atteindre une forte rotation sur le MTV naissant en 1982, et cette exposition supplémentaire a conduit à un regain d’intérêt pour High’n’Dry. L’album a ensuite culminé à la 38e place du Billboard 200, offrant à Def Leppard un avant-goût du succès grand public soutenu qu’ils connaîtraient avec La pyromanie des diamants de 1983.

“Fabrication [High’n’Dry] C’était une énorme courbe d’apprentissage, mais ça sonnait percutant et professionnel et, de manière générale, c’était le début de là où nous voulions aller », a déclaré Joe Elliott à Blabbermouth en 2014. « Nous étions ouverts d’esprit et si heureux de travailler avec un producteur comme Mutt Lange. Au moment où nous avons commencé à faire Pyromania un an plus tard, ce que nous avions traversé pour enregistrer High’n’Dry avait coulé et nous avions réalisé que cela en valait la peine.

High’n’Dry peut être acheté ici.