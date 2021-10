Highstreet annonce la fermeture de Moon Vault et le lancement du nouvel utilitaire FOMO Duck

[PRESS RELEASE – SINGAPORE, October 15, 2021]

Highstreet – le tout premier marché métavers où les produits physiques sont échangés sous forme de jetons non fongibles, ou NFT, dans une expérience phygital entièrement ouverte – s’attendrait à ce que le jour de clôture de son coffre-fort lunaire soit le 17 octobre 2021 à 13h00 UTC. Les utilisateurs qui ont des canards qui ont encore des tentatives pour faire fonctionner le coffre-fort pour avoir une chance d’obtenir des bons de jetons vHIGH, ils peuvent obtenir leurs canards d’affilée et se rendre à FOMO Duck.

Comme les canards sont nouvellement frappés, ils viennent avec trois tentatives pour exécuter le coffre-fort avant la date limite. Si l’utilisateur achète des NFT Forever FOMO Duck Squad sur Opensea, assurez-vous de vérifier s’il reste des courses de coffre-fort en cliquant sur le bouton « Afficher » comme la capture d’écran ci-dessous. Veuillez noter qu’Opensea ne se met pas à jour toutes les secondes, par conséquent, les « exécutions du coffre-fort » sous les propriétés peuvent NE PAS être exactes pour le moment.

Cache massive d’artefacts découverts !

À des milliers de kilomètres de là, l’équipe de Highstreet a creusé des pixels et construit un métaverse, une équipe de construction a déterré un mystérieux coffre au trésor. Des glyphes mystérieux et une image de canards sont sculptés à la surface de la poitrine, minutieusement accessoirisés dans ce qui semble être un bazar. Une fois ouvert, des milliers d’artefacts ont été trouvés dans le coffre. Au lieu de les retourner sur opensea.io, ce qui semble être le mouvement ces jours-ci, cette cache de trésors a été envoyée à l’Université FOMO où les scientifiques et les hypebeasts identifient et indexent ce qui se trouve dans ce coffre. Interrogés sur la date à laquelle cette identification sera terminée, les représentants de l’Université FOMO ont déclaré : « Revenez à notre page de support une fois l’identification terminée pour plus de détails sur ce que ces éléments peuvent être et ce que cela pourrait signifier pour la communauté FFDS. »

Highstreet est soutenu par des sociétés reconnues comme HTC. Le 14 octobre, la plate-forme aurait également levé un deuxième investissement d’amorçage dirigé par Binance Labs et Animoca Brands pour dynamiser son métaverse axé sur le commerce.

À propos de Highstreet

Highstreet crée l’expérience Shopify dans un MMORPG pour les marques tout en offrant simultanément l’expérience ultime du métaverse aux joueurs. Inspiré par les classiques de Nintendo et Sega, encouragé par la dépendance partagée de notre équipe dans MapleStory et World of Warcraft, et enfin consolidé par les six années d’expérience de notre équipe de base au service des clients de détail avec une réalité mixte, Highstreet présente une véritable feuille de route réalisable pour un monde comme ceux-ci dans Ready Player One et Sword Art Online.

OFFRE SPÉCIALE (Sponsorisé)

Bon Binance Futures 50 USDT GRATUIT : Utilisez ce lien pour vous inscrire et obtenir 10 % de réduction sur les frais et 50 USDT lors de la négociation de 500 USDT (offre limitée).

Offre spéciale PrimeXBT : utilisez ce lien pour vous inscrire et entrez le code POTATO50 pour obtenir un bonus gratuit de 50 % sur tout dépôt jusqu’à 1 BTC.

Lien source

Affichage des messages : 22